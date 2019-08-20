رئيس المحكمة العليا يطلع على سير العمل في محاكم ظفار

صلالة - الرؤية

قامَ فضيلة الشيخ الدكتور إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بزيارة تفقدية إلى محاكم محافظة ظفار؛ حيث اطَّلع فضيلته أثناء الزيارة على سير العمل القضائي والإداري في المحاكم، وأيضا مدى الاستفادة والعمل بالأنظمة الإلكترونية في المحاكم.

والتقى فضيلته -خلال الزيارة- بأصحاب الفضيلة القضاة؛ حيث تمَّ خلال اللقاء مناقشة كل ما يختص بالعمل القضائي في المحاكم، واستعراض التطورات التي يشهدها العمل القضائي. وشدد فضيلته على دور القضاة في تطوير المنظومة القضائية، ودوره في دعم مسيرة التنمية، والحفاظ على أمن المجتمع وتطوره. وحث البوسعيدي القضاة على الالتزام بمعايير المهنة القضائية؛ بما يُعِينهم على أداء دورهم في إرساء العدالة.

والتقى فضيلته -خلال الزيارة- بموظفي المحاكم؛ حيث استمع إلى مطالبهم والصعوبات التي تواجه سير العمل في المحاكم، حتى يتم التوجيه بما يذلل تلك العقبات، وأكد فضيلته خلال لقائه بالموظفين أنهم يُمثلون حجر أساس في دعم مسيرة العمل القضائي، وأن جهودهم وعملهم -سواء كانوا موظفين قضائيين أو إداريين- موضع تقدير من قبل المجلس. وأشار فضيلته إلى أن المجلس يبذل ما بوسعه في إطار رفع كفاءة الموظفين، وتحقيق رضاهم الوظيفي، وأنَّ ذلك يأتي إيمانا من المجلس بأن كفاءة الموظفين ورضاهم الوظيفي خير مُحرِّك للعمل القضائي، وأساس مهم في سياسات التطوير التي يعمل عليها المجلس.

وخلال لقائه بأصحاب الفضيلة القضاة والموظفين، حثَّ فضيلته على ضرورة التزام الجميع باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي أطلقها المجلس في إنجاز أعمال المحاكم، والاستفادة من كافة إمكاناتها، مؤكدا فضيلته أنَّ هذه البرامج ستعين على تحقيق نقلة نوعية في العمل القضائي والإداري، وأنها خير وسيلة لتسريع وتسهيل العمل، بما يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة. وشدد فضيلته على أهمية أن يعمل الجميع على أداء وظيفته بكفاءة عالية، وأن الجميع شركاء في تحقيق الإنجاز وتحقيق العدالة، مشيرا إلى ضرورة تسريع نظر القضايا والبت فيها بما يخدم مصلحة المتقاضيين من جهة، ولا يتعارض مع القوانين المعمول بها من جهة أخرى.

ورافق فضيلته أثناء الزيارة كلٌّ من: فضيلة الدكتور يوسف بن سالم الفليتي رئيس الإدارة العامة للتخطيط، وخلفان بن ناصر المحرزي نائب رئيس الإدارة العامة للمحاكم.