الخميس آخر موعد للتسجيل في جائزة ريادة الأعمال.. واستكمال البيانات شرط المنافسة



مسقط - الرؤية

يُغلَق، بعد غد الخميس، باب التسجيل في جائزة ريادة الأعمال في نسختها الرابعة، والتي تُنظِّمها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة"، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي "عُمانتل".

وقالتْ بدرية بنت عبدالله الهنائية مديرة دائرة التخطيط وضمان الجودة في "ريادة" ومديرة مشروع الجائزة: إنَّ النسخة الرابعة تَشهد إقبالًا متزايدا من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المشاريع المنزلية والجهات الداعمة؛ حيث يتنافسون على 15 جائزة مقسمة إلى فئتين: فئة جائزة ريادة الأعمال، وفئة الجهات الداعمة. وأضافت الهنائية أنَّه من المُتوقع أن يفوق عدد المتنافسين في هذه النسخة جميع النسخ السابقة، بما فيها النسخة الأولى التي بلغ عدد المسجلين فيها 581 مشاركا من مختلف الفئات؛ مما يُؤكد أهمية الجائزة ودورها في المجتمع، إضافة لرغبة أصحاب الأعمال في المنافسة والحصول على التتويج.

وأكَّدتْ الهنائية أنَّ هناك عدة خطوات يجب أن يضعها المشارك في الاعتبار عند تسجيله في الجائزة، وهي الإجابة عن أسئلة المعايير، وإرفاق العرض المرئي والبيانات المالية؛ وذلك لضمان دخول المنافسة والانتقال للمرحلة الثانية وهي التقييم، مشيرة إلى أنَّه وبدون استكمال البيانات لا يُمكن للمشارك المنافسة. وقالت إنه تم توضيح جميع المتطلبات والبيانات في دليل المشاركين، سواء لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أو دليل الجهات الداعمة، كما يُوضِّح النظام الإلكتروني للتسجيل جميع هذه الخطوات مع عرض النماذج الخاصة بذلك.

وذكرتْ مديرة مشروع الجائزة أنَّ الجائزة تنطوي على أهمية في تطوير وتحسين قطاع ريادة الأعمال في السلطنة، وتعزيز المهارات لدى رواد الأعمال العمانيين من خلال برامج الدعم المقدمة لهم؛ إذ من المؤمل أن يستفيد المتنافسون من كافة البرامج المقدمة لهم في مختلف الجوانب التي تسهم في تطوير رائد العمل العماني؛ سواء كانت: إدارية، أو مالية، أو تسويقية.

يُشار إلى أنَّ الجائزة فتحتْ المجال للراغبين للانضمام لفريق المقيمين وفق شروط ومعايير معينة، وسيقوم الفريق بتقييم كافة المشاركات وزيارتهم ميدانيًّا بناءً على معايير تم اعتمادها من قبل المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM".