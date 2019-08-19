الإثنين, 19 أغسطس 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

ظلام دامس في النهار.. اختفاء غامض للشمس بمنطقة روسية

الإثنين 19 أغسطس 2019 10:42 م بتوقيت مسقط

ظلام دامس في النهار.. اختفاء غامض للشمس بمنطقة روسية

ترجمة- رنا عبد الحكيم

دب الخوف في نفوس سكان منطقة فيرخويانسك في سيبيريا الأسبوع الماضي، عندما استيقظوا في ظلام دامس، في توقيت كان يُفترض أن تكون فيها الشمس ساطعة في السماء، وهذه هي المرة الثانية التي تحدث فيه هذه الظاهرة منذ أكثر من عام.

وفي هذا الوقت من العام، يبدأ الفجر في حوالي الساعة الرابعة صباحًا في فيرخويانسك، لكن الصور التي التقطها السكان المحليون في حوالي الساعة الثامنة صباحًا لا تظهر أي إشارة إلى الشمس؛ حيث يحيط ظلام دامس ببيوت بأكملها مع وجود مسحة صفراء غريبة بها. ولحسن الحظ، اعتاد السكان المحليون على مثل هذه الظواهر غير العادية، مثلما حدث في العام الماضي في شهر يوليو؛ حيث شهدت منطقة فيرخويانسك وغيرها من مناطق ياكوتيان "صباحًا أسودًا" آخر. وتساءل البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كان هذا قد أصبح نوعًا من التقاليد الغريبة.

وعلى الرغم من عدم وجود تفسير رسمي لهذا الصباح الغامض الذي يخلو من الشمس، يعتقد خبراء الأرصاد الجوية أنه قد يكون متعلقًا بحرائق الغابات التي اندلعت في سيبيريا. فمن الواضح أن الكميات الكبيرة من أول أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ربما أدت إلى التكوين السريع لغيوم كثيفة غير عادية حجبت الشمس تمامًا.

وسجل مركز الطقس في فوبوس نسبة عالية من أول أكسيد الكربون في المنطقة (7.19 ملغم/ م3 مقارنة بالحد الأقصى المسموح به وهو 5 ملغ/ م3) لكنه لا يبدو مستوى مفرطا بدرجة كافية لإحداث كسوف كلي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 يوليو 2018

جدل في روسيا بعد تحول النهار إلى ظلام دامس

المزيد

14 يوليو 2019

بالفيديو.. نيويورك تغرق في ظلام دامس

المزيد

08 أبريل 2019

اختفاء غامض لمراهقة سعودية

المزيد

07 أغسطس 2019

ابنة النهار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

باكستان تحتفل بيوم الاستقلال وسط تحولات واسعة تعزز من مكانة الجمهورية الإسلامية في قارة آسيا

دولي - أخبار

لأول مرة: 7 معسكرات لـ"شباب الأندية".. و"النخبة" في مسندم

رياضة - محلي

مؤشر سوق مسقط يواصل مسيرة النهوض.. ويجمع 114 نقطة في 11 جلسة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

"النقل والاتصالات" تفتتح طريق "الفي – الوجاجة" أمام الحركة المرورية

الاقتصاد - محلي

نظام تعقب مركبات بلدية مسقط يدخل المرحلة الثالثة لتحسين الإنتاجية وتعزيز معايير السلامة

المحليات - أخبار

تطبيق جديد لعملاء "الطيران العماني" بالتعاون مع "سمارت كارجو"

الاقتصاد - شركات ومناقصات

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بالفيديو .. القبض على أصحاب "المقطع المثير" بمسقط مول

المحليات - شرطة

بالفيديو .. إعلان "صادم" في شوارع الكويت والسلطات تتدخل

منوعات - من هنا وهناك

العيد الاثنين في 20 دولة حول العالم

دولي - أخبار

بالفيديو... سعودية معلقة بين السماء والأرض في مدينة الطائف

منوعات - من هنا وهناك

أسرة خليجية ضمن قائمة أغنى 5 عوائل في العالم

منوعات - من هنا وهناك

"السوشيال ميديا" تشتعل بسبب صورة لرجل أمن سعودي

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة