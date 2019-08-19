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أكاديمية الشرطة تدشن عدداً من البرامج التدريبية

الإثنين 19 أغسطس 2019 08:43 م بتوقيت مسقط

أكاديمية الشرطة تدشن عدداً من البرامج التدريبية

 

 

دشنت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة عدداً من البرامج التدريبية في جوانب تنمية المهارات للعاملين، وتأهيل الشرطة المستجدين، فقد التحقت دفعة جديدة من الضباط العاملين بجهاز الشرطة ببرنامج تأهيل وتطوير المهارات الإدارية والعملياتية بمختلف الرتب، وذلك بهدف إكسابهم المهارات الميدانية والعملية الخاصة بالوظائف ذات المستويات الأعلى، ويتضمن البرنامج التدريبي تنمية مهارات المشاركين في البحث العلمي والجوانب الشرطية والقانونية إلى جانب رفع اللياقة البدنية والحركات العسكرية والرماية.

كما التحق عدد من منتسبي الشرطة من الرتب الأخرى ببرنامج تأهيل وتطوير المهارات، والذي يشتمل على حصص علمية في مختلف الموضوعات الشرطية والقانونية التي تتناسب مع كل رتبة، بالإضافة إلى حصص في اللياقة البدنية والتدريبات العسكرية والتطبيقات العملية.

رعى افتتاح البرامج التدريبية العميد/ سالم بن راشد العلوي قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والذي رحب بالمشاركين مؤكداً على الأهداف المتوخاة من البرامج التدريبية في صقل مهارات المشاركين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لأداء الأعمال الأمنية وحثّهم على ضرورة التحلي بالانضباط وبذل الجهد والمثابرة للاستفادة من المقررات التدريبية والتعليمية.

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