ضبط وافد بتهمة الاحتيال والتزوير

ألقى مركز شرطة بوشر القبض على متهم من جنسية آسيوية بعد احتياله على المجني عليه من جنسية آسيوية أخرى، وإيهامه بتوفير عقود عمل مقابل مبلغ نقدي تجاوز 25 ألف ريال عماني، حيث اتضح أنّ تلك العقود مزورة بعد تقديمها للجهات الرسمية.
الإثنين 19 أغسطس 2019 08:42 م بتوقيت مسقط
ألقى مركز شرطة بوشر القبض على متهم من جنسية آسيوية بعد احتياله على المجني عليه من جنسية آسيوية أخرى، وإيهامه بتوفير عقود عمل مقابل مبلغ نقدي تجاوز 25 ألف ريال عماني، حيث اتضح أنّ تلك العقود مزورة بعد تقديمها للجهات الرسمية.
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