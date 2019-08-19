إلقاء القبض على شخصين بتهمة السرقة

كشف مصدر بشرطة عمان السلطانية أنّ قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على شخص بعد قيامه بسرقة مبلغ مالي وهاتفين نقالين من أحد المنازل.
كما ضبط مركز شرطة مسقط شخصاً من الجنسية الآسيوية قام بسرقة مجموعة من الكابلات الكهربائية من منزل قيد الإنشاء.
الإثنين 19 أغسطس 2019 08:42 م بتوقيت مسقط
كشف مصدر بشرطة عمان السلطانية أنّ قيادة شرطة محافظة مسقط ألقت القبض على شخص بعد قيامه بسرقة مبلغ مالي وهاتفين نقالين من أحد المنازل.
كما ضبط مركز شرطة مسقط شخصاً من الجنسية الآسيوية قام بسرقة مجموعة من الكابلات الكهربائية من منزل قيد الإنشاء.
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