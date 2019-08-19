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"شحطة" على خشبة مسرح نادي الرستاق

الإثنين 19 أغسطس 2019 08:40 م بتوقيت مسقط

"شحطة" على خشبة مسرح نادي الرستاق

 

الرستاق - طالب المقبالي
استضافت خشبة نادي الرستاق العرض المسرحي "شحطة" والتي قدمتها فرقة لبان المسرحية على مدى يومين متتاليين وسط حضور جماهيري كبير، وقدمت المسرحية.

وتتناول المسرحية إشكالية التنمر بين الإخوة من حيث الأسباب والدوافع، كما قدمت حلولاً للإشكالية من خلال أسلوب كوميدي جاذب. والعرض من إخراج أسامة الشقصي وتمثيل نخبة من الممثلين الصاعدين؛ بينهم القذافي الريامي وزاهر السلامي ويحيى الحراصي وحمود التوبي ومحمد العوفي.

وحول المسرحية يقول مختار السلامي رئيس اللجنة الشبابية بنادي الرستاق أنّ المسرح جانب مثرٍ ومؤثر في طرح القضايا الاجتماعية بأساليب متعددة، كما أنّ المسرح بطاقاته الحالية يقدم عروضا راقية، تتضمن كافة الجوانب الفنية، وتوظف مختلف المهارات لدى الممثل، وهي نقلة مميزة في المسرح العماني.

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