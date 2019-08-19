اختتام مسابقة مهرجان صلالة للمسرح الجماهيري

صلالة - العمانية

اختتمت أمس بمسرح المروج مسابقة مهرجان صلالة السياحي للمسرح الجماهيري لعام 2019 في نسختها الثالثة، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية للمهرجان. ورعى حفل الختام سعادة الدكتور أحمد بن علي العمري مستشار الشؤون الفنية بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، بحضور عدد من المسؤولين والمسرحيين والممثلين وجمع من الجمهور.

وقال الفنان والمخرج المسرحي مازن الغرباوي في كلمة لجنة التحكيم إنّ المسابقة في نسختها الثالثة هدفت إلى تشجيع المواهب العمانية وإبرازها، مشيرا إلى أنّ المسابقة ساهمت في تنمية الإبداع والظهور الجيد أمام الجمهور وفق النص المسرحي الذي قدمته الفرق المسرحية المشاركة. وأكد الغرباوي أنّ اللجنة المنظمة لمسابقة المسرح الجماهيري للفرق المسرحية العمانية الأهلية حددت مجموعة من المعايير والبنود للمنافسة في العروض المسرحية التي تقدمها الفرق المشاركة.

وتضمن الحفل تقديم عرض مرئي حول الأعمال المشاركة في المسابقة وجلسة حوارية حول معايير وبنود مسابقة المسرح الجماهيري لهذا العام، بالإضافة إلى تسليم الجوائز للفائزين بالمسابقة، وتكريم أعضاء لجنة التحكيم والفرق المسرحية المشاركة.

وحصلت فرقة مسرح ظفار الأهلية على جائزة أفضل عرض جماهيري متكامل من خلال العرض المسرحي "الكاسر والرحماني" إلى جانب تقديم جوائز للفائزين في مجالات الإخراج والنص والتمثيل والإضاءة والأزياء والديكور والمؤثرات الموسيقية والصوتية.