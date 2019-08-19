مؤشر سوق مسقط يواصل مسيرة النهوض.. ويجمع 114 نقطة في 11 جلسة

الرؤية - نجلاء عبدالعال

يُوَاصل المؤشرُ العام لسوق مسقط للأوراق المالية النهوضَ من كبوته، بعد أن وصل إلى أقل مستوياته على الإطلاق؛ حيث ربح المؤشر في إغلاق أمس 6 نقاط جديدة تضاف إلى حصيلة ارتفاعات على مدى 11 جلسة متوالية بدأت منذ جلسة 29 يوليو الماضي، جمع المؤشر خلالها نحو 114 نقطة، ليغلق أمس عند مستوى 3869 نقطة؛ بما يُمثِّل زيادة نسبتها 0.16 في المئة على آخر إغلاق، وسجل مؤشر العائد الكلي الجديد زيادة بنفس النسبة ليصل إلى 4117 نقطة.

وشهدت قيمة التداولات ارتفاعا نسبيا عما كانت عليه في الجلسة السابقة وإن ظلت أدنى من "المتوسطات المأمولة"، وبلغت قيمة التداولات 729 ألف ريال بنسبة زيادة 18 في المئة عمَّا كانت عليه في الجلسة السابقة؛ وكانت فيها 619 ألف ريال. ووصل عدد الصفقات التي أجريت خلال الجلسة إلى 466 صفقة، أمّا القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق فقد ارتفعت إلى 18.552 مليار ريال تقريبًا بزيادة 0.05 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة وبمكسب يزيد على 8 ملايين ريال.

وخلال الجلسة، تمَّ التداول على أسهم 33 شركة؛ خرج منها 10 أسهم رابحة، مع تراجع أسعار 6 أسهم أخرى، وبقاء 17 سهمًا أخرى على أسعار إغلاقاتها السابقة.

وتباينتْ إغلاقات القطاعات، فأغلق المؤشر المالي عند 6332 نقاط صاعدًا من مستوى 6299 نقطة في آخر إغلاق وبنسبة زيادة 0.52 في المئة، وأغلق مؤشر قطاع الصناعة عند 4481 نقطة بزيادة 10.5 نقطة فوق آخر مستوى إغلاق له، أما مؤشر قطاع الخدمات فأغلق فاقدا نحو نقطتين مثلتا 0.1 في المئة أقل من آخر مستوى إغلاق ليصل إلى 1844 نقطة. وسجل مؤشر الأسهم الشرعية إغلاقا عند 528 نقطة تقريبا.

وصَعَد سهم المدينة للاستثمار إلى المركز الأول في قائمة الأوراق المالية الأعلى ربحًا حسب نسبة التغير في السعر وذلك مع ارتفاع السعر بمقدار 2 بيسة مثلتا 9.1 في المئة زيادة عن سعره السابق ليصل إلى 0.24 ريال، أمّا قائمة الأسهم الأكثر تراجعًا بنسبة التغيير في السعر، فقد كان على رأسها سهم أعلاف ظفار الذي فقد 6 بيسة مثلت نسبة 4.76 في المئة أقل من إغلاقه السابق.

وفي قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث قيم التداول، حلَّ سهم بنك مسقط في المقدمة، مستحوذا على نحو 13.5 في المئة من إجمالي التداولات. ومن حيث جنسيات المستثمرين، فقد مثلت مشتريات الاستثمار الفردي العماني النسبة الأكبر في الشراء باستحواذه على أكثر من 49 في المئة من مجموع قيم الشراء، بينما مثلت قيم البيع لهم نسبة 42.7 في المئة، واشترى الاستثمار غير العماني بإجمالي 210 آلاف ريال وبنسبة 29 في المئة من قيم الشراء في الجلسة، فيما سجلت قيمة البيع 75 ألف ريال بنسبة 10.3 في المئة بصافي زيادة 135 ألف ريال خلال هذه الجلسة.