119 فائزا بجوائز بنك عمان العربي في سحوبات "حصاد"

مسقط – الرؤية

أعلن بنك عُمان العربي أسماء 119 فائزًا في سحوبات برنامج التوفير "حصاد" لشهر يوليو، وتضمن سحوبات الفروع الشهرية وسحوبات حسابات الأطفال والشباب وسحوبات حسابات إيليت.

وقال رشاد الشيخ، نائب رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك عُمان العربي إن الادخار - بغض النظر عن المبلغ - يشكل أهمية كبيرة في حياتنا لاحقًا. والأفضل من ذلك، كلما وفرت أكثر، زادت فرصك في الفوز بجوائز رائعة في سحوباتنا الشهرية. ومع انتهاء النصف الأول من برنامج حصاد التوفير لعام 2019 ، يتبقى لدينا ما يقارب 600 جائزة نقدية بانتظار سعداء الحظ من عملاء البنك للفوز بها قبل نهاية العام الجاري. وبالنيابة عن إدارة البنك، أتقدم بأطيب التهاني لكل الفائزين في سحوبات حساب التوفير حصاد لشهر يوليو. وأشجع جميع عملائنا على الاستمرار في الادخار لمضاعفة فرصهم في الفوز بإحدى جوائز البرنامج القيمة.

ويقدم برنامج التوفير حصاد فرصاً شهرية لعملاء البنك في جميع المناطق والفروع للفوز بجوائزه القيمة، حيث يجري بنك عُمان العربي سحوباته على جائزة 500 ريال عماني شهرياً وجائزة 1000 ريال عماني كل ثلاثة أشهر لـ 87 فائز بواقع فائز واحد على الأقل من كل فرع. بالإضافة إلى جائزة 100 ريال عماني لـ 10 فائزين من أصحاب حسابات الأطفال الذين هم أقل من 18عام، وجائزة بقيمة 100 ريال عماني لـ 20 فائزا من أصحاب حسابات الشباب الذين هم ما بين 18-25 عاماً، إلى جانب فائزين اثنين في السحب الشهري الخاص بعملاء إيليت بجائزة قدرها 10,000 ريال عماني وخلال شهر ديسمبر سيتم استبدال السحب الشهري الخاص بعملاء إيليت بالسحب على جائزة كبرى بقيمة 100,000 ريال عماني، ستكون من نصيب فائز واحد من عملاء إيليت، إلى جانب هذه السحوبات الشهرية، سيقوم البنك بإجراء سحوبات كبرى لجائزة بقيمة 25,000 ريال عماني لفائز واحد عبر شبكة فروعه كل ثلاثة أشهر.

ويمكن لكافة عملاء بنك عُمان العربي المشاركة في معظم سحوبات برنامج حصاد التوفير 2019 من خلال المحافظة على حد أدنى ثابت للرصيد الشهري عند 100 ريال عماني فقط.

ويُعدّ بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغّل البنك شبكة واسعة تضم 65 فرعا ومكتبا تمثيليا، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي والتي تضم 152 جهازا في كافة أنحاء السلطنة.