تطبيق جديد لعملاء "الطيران العماني" بالتعاون مع "سمارت كارجو"

مسقط – الرؤية

دشنت وحدة الشحن التجاري بالطيران العماني تطبيق الهاتف النقال لجميع عملاء الطيران العماني بمن فيهم شركات ووكلاء الشحن، في إطار التعاون مع شركة "كوانتوم أي دي تكنولوجيز" وهي الشركة التي زودت وحدة الشحن في الطيران العماني بمنصة "سمارت كارجو"، النظام الأكثر تطوراً في العالم لشركات الطيران والمناولة الأرضية ووكلاء السفر والمنظمين، على حد سواء.

وقال بول ستارز، رئيس الشؤون التجارية بالطيران العماني: نؤكد التزامنا باعتماد أفضل التقنيات ودفع عجلة الابتكار لتطوير التكنولوجيا الرقمية من أجل ضمان توفير أفضل خدمات ممكنة لعملائنا. ولدينا خطط طموحة للتوسع والنمو في مجال الشحن الجوي مع المحافظة على الميزة التنافسية، ويتيح لنا تعاوننا مع "سمارت كارجو" تحقيق ذلك من خلال تسخير أحدث الحلول التقنية التي تتميز بسرعة توفير الخدمة وسهولة الاستخدام.

وأضاف محمد بن علي المسافر، نائب رئيس أول الشحن التجاري بالطيران العماني: نال تطبيق الشحن الجوي الخاص بالطيران العماني استحسان العملاء وشركات الشحن، ونحن في غاية السرور لتدشين التطبيق الرائد في السوق والذي يتيح لشريحة عملائنا الواسعة الوصول بيسر للجداول والسعات وعروض الأسعار وإجراء الحجوزات بشكل فوري.

ويعد التطبيق الخطوة الأولى في إطار الجهود التي تبذلها وحدة الشحن التجاري بالطيران العماني لتعزيز مفهوم التحول الرقمي عبر توفير خدماتها بنسبة 100% للمتعاملين رقمياً، مما سيساهم في تدعيم التطبيق الناجح لنظام إدارة الشحن السحابي من "سمارت كارجو" الذكي الذي تم تدشينه في سبتمبر 2017م. ويمكن تحميل التطبيق من المتجر لأجهزة آبل والأندرويد.

ويوفر التطبيق قناة جديدة كلياً لعمليات التوزيع والمبيعات لنشاط الشحن التجاري بالطيران العماني، كما أنّه يتيح لشركات ووكلاء الشحن نظام الخدمة الذاتية علاوةً على إمكانية الوصول لأكثر الخدمات طلباً في أي وقت ومن أي مكان لتحقيق الربط الفعلي والكامل مع عمليات الشحن بالطيران العماني، بما في ذلك عروض الأسعار وجداول الرحلات والاستفسارات حول السعة والحجوزات المباشرة، بالاضافة إلى خدمة مراقبة وتتبع الشحنات منذ لحظة استلامها وحتى التسليم النهائي.