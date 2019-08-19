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باقات جذابة من "أوريدو" لزوار "خريف صلالة"

الإثنين 19 أغسطس 2019 05:46 م بتوقيت مسقط

باقات جذابة من "أوريدو" لزوار "خريف صلالة"

 

مسقط – الرؤية

توفر Ooredoo باقات زائر لتزويد زوار السلطنة للسياحة أو للعمل ببيانات تُمكنهم من الاستمتاع بمشاركة صورهم والدردشة وتصفح الإنترنت لفترات أطول وبالأخص خلال موسم خريف صلالة. وحتى 22 أكتوبر 2019، ستوفر الشركة شريحة التعريف الشخصية (SIM) المدفوعة مسبقاً بقيمة 5 ريالات لتمنحهم 4 جيجابايت بيانات و50 دقيقة مكالمات دولية ومحلية و50 رسالة نصية سارية لمدة 10 أيام.

وبالنسبة للزوار الذين سيقيمون بالسلطنة لفترة أطول، بإمكانهم الاشتراك في باقة 10 ريالات والاستمتاع بـ 10 جيجابايت بيانات و50 دقيقة مكالمات دولية ومحلية و50 رسالة نصية سارية لمدة 15 يوما.

وقال فراس بن عبدالله الشيخ، مدير عام مبيعات الأفراد لدى Ooredoo: يُعد خريف صلالة أحد المواسم السياحية التي تستقطب مئات الآلاف من الزوار لزيارة محافظة ظفار الاستمتاع بأجوائها الباردة وبالأمطار والمناظر الطبيعية الخلابة. لذا، حدثنا باقات زائر لكي نقدم لهم قيمة أكبر وتجربة اتصال رائعة على شبكتنا للجيل الرابع 4G لنضمن إبقاءهم على اتصال دائم ومشاركة أجمل لحظاتهم مع العائلة والأصدقاء. ويمكن للضيوف والزوار شراء وتفعيل باقات زائر في صالتنا بمطار صلالة الدولي وفي صالاتنا الأخرى.

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