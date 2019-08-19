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تطوير خدمات "دليل ١٠١٠".. وخطة طموحة للتوسع خارج 5 ولايات

الإثنين 19 أغسطس 2019 05:43 م بتوقيت مسقط

تطوير خدمات "دليل ١٠١٠".. وخطة طموحة للتوسع خارج 5 ولايات

مسقط – الرؤية

 

يعد "دليل ١٠١٠" مبادرة مشتركة بين شركة خط المعلومات والشركة العمانية للاتصالات عمانتل، ويقدم خدماته في 5 ولايات رئيسية في السلطنة باعتباره أشهر تطبيقات توصيل الطعام في البلاد، ويشق طريقه حاليا لتقديم خدمات أخرى بدءًا من المستلزمات المنزلية إلى خدمات الصيانة والتصليحات حسب الطلب.

وتعقيبًا على التطورات الجديدة التي طرأت على دليل ١٠١٠، قال المهندس محمد بن حمد المسكري الرئيس التنفيذي لخط المعلومات في "دليل 1010": باعتبارنا روادا في مجال التعاقد الخارجي في عُمان، وجدنا في دليل الاندماج الصحيح بين التكنولوجيا وخدمة العملاء، إذ أنّ توسيع مجال التطبيق من خدمات توصيل الطعام إلى تقديم خدمات أخرى شهادةٌ على نجاحه في قطاع التطبيقات الذكية. كما أنّ زبائن اليوم مهتمون بالتكنولوجيا وهم في سعي دائم إلى تعزيز تفاعلهم في التطبيقات التي تلائم احتياجاتهم ومتطلباتهم. ويلعب دليل الآن دور الجسر الذي يصِل المستخدمين بجهات موثوقة في مجال الخدمات المنزلية علاوة على أن التطبيق مصمَّم ليغيِّر من المفهوم التقليدي لتقديم الخدمات بمساعدة فريق عمل محترف من مقدِّمي الخدمات ومشغِّليها.

ويرجع النجاح السريع للتطبيق إلى النهج المبتكر لفهم احتياجات الزبائن في مختلف أنحاء البلاد إضافة إلى قوة استراتيجية تنمية الموارد البشرية التي يعتمدها دليل.

وقال جوربييت اهوجا، المدير الإقليمي في دليل ١٠١٠ إنّ التركيز في دليل ينصب على خلق فرص وظيفية للشباب العُماني، وينبع نجاحنا من مساعينا للوصول إلى مناطق خارج حدود مسقط لنغطي السلطنة بأسرها، إلى جانب تعزيز سياسة التوظيف الذاتي كجزء من استراتيجيتنا في تنمية الموارد البشرية ويتجلَّى ذلك في مختلف منصاتنا الرقمية التي تساهم في توفير فرص وظيفية للشباب العُماني الذي يبحث عن أوقات عمل مرنة في بيئات عمل مجزية.

والتطبيق مصمّم لتسهيل عملية التسوق بفضل واجهته التي تتميز بسهولة الاستعمال والتصفح، وتوسَّعت خدمات التطبيق من توصيل الطعام لتشمل مختلف الخدمات المنزلية لتلبية شتى احتياجات قاطني مسقط وصور وصحار ونزوى وصلالة.

وتمكن التطبيق منذ إطلاقه في نوفمبر الماضي من خدمة كل من يبحث عن راحة من عناء الطبخ وشراء الاحتياجات المنزلية. والآن مع التدشين الجديد للخدمات المنزلية في التطبيق، نجح دليل ١٠١٠ في توطيد مكانته في مجال التسويق الرقمي المتنامي مما انعكس على الردود الإيجابية لزبائن والمستخدمين.

 

 

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