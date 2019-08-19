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تعظيم الاستفادة من الموسم السياحي

الإثنين 19 أغسطس 2019 05:04 م بتوقيت مسقط

تعظيم الاستفادة من الموسم السياحي
ناصر العبري

ناصر العبري
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تعظيم الاستفادة من الموسم السياحي

 

ناصر العبري

حبا الله السلطنة بخيرات وفيرة وميزها عن باقي دول الخليج بموسم الخريف في محافظة ظفار (صلالة)؛ حيث تنتعش الحركة السياحية والتجارية فيها ويتوافد زوار مهرجان خريف صلالة السياحي من داخل وخارج السلطنة للتمتع بجوها الممطر ونسمات هوائها العليل.

وفي موسم الخريف يجد السائح والزائر مختلف أصناف الفواكه بما فيها المشلي وجوز الهند والموز وأصنافا أخرى إلى جانب كرم وطيبة أهل صلالة بلد الأصالة، كما تحتضن صلالة مهرجان خريف صلالة السياحي والذي يجمع العشرات من الفعاليات والمسابقات والمعارض الأدبية والتراثية والشعبية جهود كبيرة يقوم بها سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار وفريق العمل معه في متابعة أمور المهرجان، والوقوف على الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة للمهرجان، كما أنّ للأجهزة الأمنية وشرطة عمان السلطانية دور بارز ومشهود للحفاظ على النظام العام والأمن ومتابعة الحركة المرورية كذلك الدور البارز والبطولي لرجال الجيش السلطاني العماني البطل بمختلف تشكيلاته في حماية الحدود والذود عنه، وكان لجريدة الرؤية حضور في فعاليات مهرجان صلالة السياحي في إقامة ملتقى الإعلام الرقمي والعصر الجديد، والذي حظى بنجاح كبير بحضور معالي الشيخ وزير الدولة محافظ ظفار وسعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام و خبراء الإعلام من السلطنة ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

ولا أنسى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الأصيلة التي استقبل بها سعادة الشيخ رئيس بلدية ظفار طاقم جريدة الرؤية ورئيس تحريرها المكرم حاتم بن حمد الطائي وضيوف الملتقى، وتكريم المشاركين في الملتقى، كما لا أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأخ الأستاذ سعيد الشحري الذي غمرنا أيضا بكرم الضيافة أثناء زيارتنا له في عزبة ناشب، واستقباله لطاقم الرؤية بمعية والده وجده العزيز فقد عكس كرم وطيبة أهلنا في صلالة بلد الأصالة والكرم والجود الذي تشتهر به محافظة ظفار العريقة.

ومن خلال مقالي المتواضع هذا أناشد اللجنة المنظمة للمهرجان إيجاد آلية لإقامة سوق خاص يعنى بالأسر العمانية المنتجة، يضم مختلف محافظات وولايات السلطنة؛ حيث إن الأسر العمانية المنتجة بارعة في إنتاج مختلف الأطباق الغذائية العمانية والحرف بمختلف أنواعها والسعفيات، وليكون ذلك رافدا للاقتصاد أيضا في هذا الموسم السياحي.

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