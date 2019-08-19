إثراء معارف منتسبي "جمعية الصحفيين" بالتغطية الإعلامية المتوازنة لانتخابات الشورى في حلقة تدريبية بصلالة

صلالة - الرؤية

انطلقتْ، صباح أمس، فعاليات الحلقة التدريبية للتغطية الاعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، والتي تُنظِّمها جمعية الصحفيين العمانية، بالتعاون مع اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة؛ وذلك في مُنتجع صلالة روتانا بمحافظة ظفار، وقد رعى الفعالية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار، وبحضور سعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة، وجمع من الصحفيين والإعلاميين بمحافظة ظفار.

وألقَى سعيد بن ناصر النهدي رئيس لجنة التدريب بجمعية الصحفيين العمانية، كلمة الجمعية؛ أكد خلالها أنَّ العديد من اللجان تعمل من أجل إنجاز المهام الموكلة لها لإنجاح هذا العمل الوطني المهم للتغطية الاعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، وأنه من منطلق حرص جمعية الصحفيين العمانية على المساهمة في هذا الحدث الوطني؛ فإنها تقوم -وبالتعاون مع اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة- بتنظيم حلقات عمل تدريبية للصحفيين والإعلاميين والمصورين المعنيين بالتغطية الإعلامية للانتخابات. وقال إنَّ هذه الحلقة الأولى تنعقد ضمن سلسلة من حلقات العمل؛ حيث ستعقد حلقات مماثلة في محافظات مسقط والبريمي ومسندم خلال شهر سبتمبر المقبل. وأضاف النهدي أنَّ انعقاد مثل هذه الحلقات يحقق مردودا إيجابيا على الزملاء الصحفيين والإعلاميين، ويُساعدهم على إجراء التغطيات الإعلامية للانتخابات، وذلك من خلال استيقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية، وإيصالها للمتلقي بكل وضوح. وشدد على أن اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى تحرص على ذلك الأمر وتوليه العناية الكبيرة. وأوضح أن الجمعية واللجنة الإعلامية حرصتا على تحقيق العديد من الأهداف من خلال عقد حلقات العمل، والتي من أهمها: تعريف الصحفيين والإعلاميين بمسيرة الشورى في السلطنة، ومراحل تطور التجربة الشورية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ووضع الصحفيين والإعلاميين في خضم الاستعدادات الجارية للانتخابات التي ستجرى في شهر أكتوبر المقبل في جميع ولايات السلطنة، إضافة للتأكيد على أهمية دور الصحافة والإعلام في نقل هذا الحدث المهم للمتلقي بحيادية وشفافية وصدق وأمانة. وأعرب النهدي عن أمله من جميع المشاركين والمشاركات في هذه الحلقة أن يحققوا أكبر قدر من الاستفادة، خاصة وأنَّ الحلقة تتناول جملة من المحاور المهمة؛ سواء في الجوانب الصحفية والإعلامية، أو الجوانب القانونية التي تساعد الصحفيين على أداء عملهم كلًّا في مجال اختصاصه.

من جانبه، ألقى ناصر بن حميد الخياري نائب رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، كلمة؛ قال فيها: إنَّ أعمال حلقة العمل التدريبية للتغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى، والتي تنظم بالتعاون بين اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة وجمعية الصحفيين العمانية، تحطُّ أولى رحالها في محافظة ظفار، لتتوالى بعدها في محافظات مسقط ومسندم والبريمي، مستهدفة مشاركة واسعة من جميع محافظات السلطنة. وأشار الخياري إلى أن اللجنة الإعلامية عملت على وضع البرنامج التدريبي واحدا من أولوياتها؛ استمرارًا لمنهجية عمل بدأتْ في دورات سابقة لانتخابات مجلس الشورى، وبتعاون مستمر ومثمر مع جمعية الصحفيين العمانية؛ وذلك لأهمية المواضيع التي يتم طرحها من جهة، ومن جهة أخرى أهمية الدور المنوط بالاعلاميين، في تقديم ونقل الحدث بالكلمة الصادقة، والخبر الصحيح، والصورة المشرقة.

إلى ذلك، تابع الحضور عرضا مرئيا حول مسيرة انتخابات أعضاء مجلس الشورى أعدته اللجنة الاعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى. وانطلقت أوراق العمل في الحلقة التدريبية؛ حيث تحدَّث في الورقة الأولى المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الدولة، عن دور الإعلام في العملية الانتخابية، وأهمية تنظيم العمل الإعلامي في التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية، مُستعرضا أنواع التغطيات الإعلامية للانتخابات -مُمثلة في التغطيات التحريرية، والبث المجاني، والاعلام السياسي، واستطلاعات الرأي، وتثقيف الناخبين، وتزويدهم بالمعلومات، وفترة الصمت الانتخابي- مسلطا الضوء على أبرز المهارات الإعلامية للتغطية الانتخابية.

وتناولتْ الورقة الثانية "التوازن في التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى"، وقدمها الدكتور عبدالحميد الموافي. فيما استعرض الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي في ورقة العمل الثالثة "المبادئ والضوابط في الإطار القانوني لانتخابات أعضاء مجلس الشورى".

ومن المقرر أن يُسدل الستار على الحلقة التدريبية اليوم الثلاثاء، تحت رعاية سعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون، بتقديم 6 أوراق عمل؛ حيث يُقدِّم المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي ورقة حول "أهمية الإعلام في نقل الصورة الحيادية للتغطية الإعلامية للانتخابات"، ويقدم الدكتور عبدالحميد الموافي ورقة حول "التكامل في التغطية الاعلامية للانتخابات"، بينما يقدم سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية ورقة حول "تأثير الصورة الضوئية في نقل وقائع الانتخابات"، ويتناول الدكتور سالم بن سلمان الشكيلي في ورقته "القوانين المنظمة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى"، أما ورقة العمل الأخيرة، فيتحدث من خلالها حامد بن أحمد باعمر عن "الصورة التليفزيونية في صناعة الحدث".