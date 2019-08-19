وفد "جمعية المحامين" يتعرف على مراحل التقاضي في المحكمة العليا اليابانية

طوكيو - خميس العبري

زَارَ وفدُ جمعية المحامين العمانية المحكمة العليا اليابانية، في إطار جولته بالعاصمة طوكيو؛ وذلك بمشاركة 31 محاميا ومحامية، وكان في استقبال الوفد القاضي سكناوي موساكا رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمحكمة.

وقدَّم موساكا شرحًا عن النظام القضائي الياباني ومراحل تطوره منذ نَشأتِه الممتد لثلاثة قرون مضت، مشيرا إلى توزيع المحاكم في ربوع اليابان. وأوضح الدور الذي يقوم به هذا المرفق القضائي للنظر في القضايا والدعاوى المرفوعة إليه من المحاكم الابتدائية التي يبلغ عددها 4038، موزعة على جميع المحافظات البالغة 47 محافظة، مشيرا إلى أنه -وبنهاية القرن التاسع عشر- تمَّ الأخذ بالنظام اللاتيني المختلط بالعادات والتقاليد اليابانية، وبعد الهزيمة في الحرب اليابانية تغير النظام إلى ديمقراطي؛ حيث تم إدخال القواعد الإنجلوأمريكية. ومنذ ذلك الحين، أصبح نظاما قضائيا مختلطا. وقام الوفد بزيارة معهد التدريب والبحث القانوني بمدينة واكو بمحافظة ثيتما خارج مدينة طوكيو؛ حيث استمع الوفد إلى أهمية هذا المعهد في تدريب وتأهيل القضاة والمدعين والمحامين؛ إذ يستمر تأهيلهم سنتين قبل التحاقهم بالأعمال القانونية والقضائية. واطلع الوفد الزائر على جوانب ومرافق هذا المعهد؛ ومنها: قاعات المحاكمات الصورية والمحاكاة، واستمع الوفد إلى نبذة عن برامجه التدريبة النظرية والعملية.

ومن المقرر أن تتضمَّن زيارة وفد جمعية المحامين العمانية إلى العاصمة طوكيو زيارة عدد من المحاكم والنيابة العامة في اليابان.