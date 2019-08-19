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ندوة توعوية في صلالة بمخاطر "القات" وتأثيراته السلبية على المجتمع

الإثنين 19 أغسطس 2019 04:43 م بتوقيت مسقط

ندوة توعوية في صلالة بمخاطر "القات" وتأثيراته السلبية على المجتمع

صلالة - العمانية

أُقيمتْ، أمس، بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة، ندوة توعوية بعنوان "القات وتأثيره على المجتمع"؛ وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور أحمد بن علي العمري مستشار الشؤون الفنية بمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.

وتأتي إقامة الندوة -التي يُنظمها فريق ريدان الأهلي التابع لنادي ظفار الرياضي- ضمن الفعاليات الثقافية لمهرجان صلالة السياحي 2019، بمشاركة عدد من المختصين من وزارة التنمية الاجتماعية، واللجنة الوطنية للشباب، وإدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومستشفى السلطان قابوس.

واشتملتْ أعمال الندوة على  جلستين حواريتين؛ تضمنتْ الأولى ورقتيْ عمل؛ جاءت الأولى بعنوان "التوعية القانونية وإحصائيات متنوعة"، فيما تطرَّقت الثانية لـ"جهود اللجنة الوطنية للشباب في التوعية من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية لفئة الشباب". واستعرضتْ الجلسة الثانية 3 أوراق عمل؛ تطرقت الأولى إلى "الآثار السلوكية والأخلاقية لتعاطي القات"، وتناولت الورقة الثانية "الآثار الصحية لتعاطي القات"، وناقشت الورقة الثالثة "آثار القات والتفكك الأسري".

وفي ختام الندوة، قام سعادة الدكتور راعي المناسبة بتكريم المحاضرين والجهات الحكومية والخاصة الداعمة والراعية للفعالية.

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