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جلالة السلطان يهنئ أمير الكويت على تعافي سموه من العارض الصحي

الإثنين 19 أغسطس 2019 02:29 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يهنئ أمير الكويت على تعافي سموه من العارض الصحي

 

مسقط - العمانية

بعث جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظـم حفظه اللّه ورعاه، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ أمير دولة الكويت، بمناسبة تعافي سموه من العارض الصحي الذي ألمَّ به ونجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه، كما بعث جلالته برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وتلقى جلالته برقية شكر جوابية من أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية، ردًّا على برقية جلالته المعزية له في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود.

 

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