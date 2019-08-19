إطلاق اسم محمد بن سلمان على الدوري السعودي

الرياض – الوكالات

قرر الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إطلاق اسم ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، للموسم الثاني على التوالي من الدوري السعودي للمحترفين.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة قراره، خلال حفل تدشين الموسم الجديد.

وقال رئيس هيئة الرياضة: "كل الشكر للملك سلمان وولي العهد على دعمهما للرياضة، وآخرها الدعم السخي الذي أعلن عنه من أسابيع 2.5 مليار للأندية، بجانب التأكيد على الاهتمام الخاص الذي يحظى به الدوري وأندية، واهتمام ولي العهد بتطوير الأنظمة المالية والإدارية في المملكة".

وأضاف "من هذا المنطلق وتقديرًا وعرفانًا بهذه المبادرات، يسرنا إعلان استمرار إطلاق اسم ولي العهد على هذه النسخة، لتصبح مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي التسمية التي نعتز بها جميعا، ونتمنى للأندية إسعاد جماهيرها وتقديم المتعة والإثارة للدوري".

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في 22 من الشهر الجاري، بمباراتين في اليوم الأول، بين النصر وضمك، والأهلي والعدالة.