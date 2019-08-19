مواطنان ينتحلان صفة رجال الشرطة ويسرقان الوافدين

شمال الباطنة - الرؤية
ألقت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة القبض على مُتهمَين اثنين قاما بسلب وسرقة مجموعة من الوافدين بعد انتحالهما صفة رجال الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
الإثنين 19 أغسطس 2019 12:32 م بتوقيت مسقط
شمال الباطنة - الرؤية
ألقت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة القبض على مُتهمَين اثنين قاما بسلب وسرقة مجموعة من الوافدين بعد انتحالهما صفة رجال الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.
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