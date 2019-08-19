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مواطنان ينتحلان صفة رجال الشرطة ويسرقان الوافدين

الإثنين 19 أغسطس 2019 12:32 م بتوقيت مسقط

مواطنان ينتحلان صفة رجال الشرطة ويسرقان الوافدين

 

شمال الباطنة - الرؤية

ألقت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة القبض على مُتهمَين اثنين قاما بسلب وسرقة مجموعة من الوافدين بعد انتحالهما صفة رجال الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

 

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