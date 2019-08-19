مواطنان ينتحلان صفة رجال الشرطة ويسرقان الوافدين

شمال الباطنة - الرؤية

ألقت قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة القبض على مُتهمَين اثنين قاما بسلب وسرقة مجموعة من الوافدين بعد انتحالهما صفة رجال الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.