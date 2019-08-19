توقعات بأمطار على جبال الحجر والبريمي تسجل أعلى درجة حرارة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الطقس غائم على المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة مع تساقط الرذاذ المتقطع وصحو بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب، واحتمال هطول أمطار تكون رعدية أحيانًا على جبال الحجر خلال فترة ما بعد الظهيرة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل والصباح الباكر على معظم المناطق الساحلية.

وبلغت درجات الحرارة في محافظة مسقط 38/ 29 وفي مدينة صلالة 27/ 25 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 45 درجة في البريمي وأدناها 18 درجة في جبل شمس.