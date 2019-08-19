د. ريم سليمان الخش | باريس
يمخر الشعر مسرعا فيه شَقا
فارسٌ من يقارع البحر عشقا
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خائضا في تقلّب الوزن جوّا
لم يزده الدوار في البحر رهقا
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هو في العشق هائج يتراءى
في سطورٍ من الثمالة غرقى
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ماج برقا مضمّخا في عروقٍ
صاهلاتٍ من اللذاذة صعقا
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في محيطٍ يُخزّن الحرف نارا
لُيرى الوجد فائرا فيه دفقا
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راح يحصي قوافل البوح تترى
في اصطخابٍ في برزخ الوعي تبقى
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جاء نايا وخلفه الحلم طيرٌ
ينقر الباب منشدا : أنْ ترّقا
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فاستحمّت حدائق النفس عطرا
ثمّ فلّ الخيال بالجوّ طلْقا !!
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لذّة الشعر أحْرفٌ بك تُلقى
لاتظنّي من أسطر العشق عتقا !!
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ساد صمتٌ وفي العيون كلامٌ
صاخب الموج بالنبوءة شُقا
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طاف وحيا وصدره البحر نورٌ
فتراءت مفاتح الكلْم نشقا
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ثمّ طلّت غمامة الشعر تسعى
واستفاضت على الترائب شوقا
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هو وجه البحور في ملح دمعٍ
هو قطْرُ الحلاوة ال....ظلّ دبقا
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هو روحي وليس فيه انتهاء
تُرجمَ الغيمُ بالتحوّل ودقا
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فوضوي الحواس كالعشب ليلا
فيه جوّ من البراءة أنقى !!
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هو طفل القصيدة ال ...مات غرقاً
هو حشد الذباب في الشهد يبقى
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أويكفي تقمّصي حرف أنثى؟!!
أم ستكفيه مهجة الشعر خلقا !!