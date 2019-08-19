

د. ريم سليمان الخش | باريس

يمخر الشعر مسرعا فيه شَقا

فارسٌ من يقارع البحر عشقا

//

خائضا في تقلّب الوزن جوّا

لم يزده الدوار في البحر رهقا

//

هو في العشق هائج يتراءى

في سطورٍ من الثمالة غرقى

//

ماج برقا مضمّخا في عروقٍ

صاهلاتٍ من اللذاذة صعقا

//

في محيطٍ يُخزّن الحرف نارا

لُيرى الوجد فائرا فيه دفقا

//

راح يحصي قوافل البوح تترى

في اصطخابٍ في برزخ الوعي تبقى

//

جاء نايا وخلفه الحلم طيرٌ

ينقر الباب منشدا : أنْ ترّقا

//

فاستحمّت حدائق النفس عطرا

ثمّ فلّ الخيال بالجوّ طلْقا !!

//

لذّة الشعر أحْرفٌ بك تُلقى

لاتظنّي من أسطر العشق عتقا !!

//

ساد صمتٌ وفي العيون كلامٌ

صاخب الموج بالنبوءة شُقا

//

طاف وحيا وصدره البحر نورٌ

فتراءت مفاتح الكلْم نشقا

//

ثمّ طلّت غمامة الشعر تسعى

واستفاضت على الترائب شوقا

//

هو وجه البحور في ملح دمعٍ

هو قطْرُ الحلاوة ال....ظلّ دبقا

//

هو روحي وليس فيه انتهاء

تُرجمَ الغيمُ بالتحوّل ودقا

//

فوضوي الحواس كالعشب ليلا

فيه جوّ من البراءة أنقى !!

//

هو طفل القصيدة ال ...مات غرقاً

هو حشد الذباب في الشهد يبقى

//

أويكفي تقمّصي حرف أنثى؟!!

أم ستكفيه مهجة الشعر خلقا !!