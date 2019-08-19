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بدء التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بخصب

الإثنين 19 أغسطس 2019 08:47 ص بتوقيت مسقط

بدء التصفيات الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم بخصب

 

 

خصب - العمانية

أقيمتْ، مساء أمس، في جامع السلطان قابوس بولاية خصب، التصفيات الأوَّلية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم للعام 1440 هجري، بمشاركة 17 من أبناء ولايتي خصب وبخاء.

ويتنافسُ المُتسابقون من الجنسين في مستويات المسابقة المختلفة في الحفظ والتجويد. ويأتي المستوى الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد، والمستوى الثاني في حفظ 24 جزءا متتاليا مع التجويد، والمستوى الثالث في حفظ 18 جزءا متتاليا مع التجويد، والمستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا مع التجويد، والمستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية مع التجويد، والمستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية مع التجويد، والمستوى السابع حفظ جزءين متتاليين مع التجويد.

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