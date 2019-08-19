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وزير الخدمة المدنية يفتتح المعرض السنوي لـ"الشورى" في مهرجان صلالة

الإثنين 19 أغسطس 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

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صلالة - الرؤية

يفتتح مجلس الشورى، اليوم، معرضه السنوي الثاني، برعاية معالي الشيخ خالد المرهون وزير الخدمة المدنية، وحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وبعض المستشارين من مكتب محافظ ظفار، وذلك بمركز البلدية الترفيهي بصلالة.
ويأتي المعرض ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي لهذا العام. ويتضمن عددا من الأركان، أبرزها ركن سبلة الشورى؛ وهو عبارة عن ثلاث جلسات نقاشية تناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة الشورى العمانية في مجموعة من المحاور منها: صلاحيات وأدوار مجلس الشورى، والمشاركة الشبابية في هذه المسيرة، ودور المرأة ومشاركتها كناخبة ومنتخبة.
كما سيتم استعراض جهود وأعمال المجلس خلال الفترة الثامنة، وذلك من خلال إحصائيات وبيانات حول مشاريع القوانين المحالة من الحكومة، ومشاريع القوانين المقترحة من المجلس، والعديد من الدراسات والأدوات والوسائل البرلمانية التي ناقشها وأقرّها المجلس خلال الفترة الثامنة، إضافة إلى ركن الصور الأرشيفية للمجلس الاستشاري للدولة ومجلس الشورى.

 

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