"الكشافة والمرشدات" تنظم لقاء لمناقشة أداة تقييم القدرات العالمية

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ المديرية العامة للكشافة والمرشدات -وبالتعاون مع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة- لقاءً لمناقشة الاستعدادات للتقييم العالمي، ضمن أداة تقييم القدرات "نظام الجودة" الذي تُطبقه الجمعية العالمية للحصول على شهادة تقييم القدرات، وهو نظام يمكن المنظمات والجمعيات من التعرف على مواطن القوة لديها وتحديد المجالات التي قد تحتاج إلى تحسين وتطوير وتقديم الدعم لها؛ وذلك بقاعة الكشافة بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات بمشاركة عدد من مسؤولي وموظفي المديرية.

وخلال اللقاء، قدَّمت مريم بنت عبدالله الحاضرية رئيسة قسم الإشراف الإرشادي بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات، جلسة القسم الأول من أداة تقييم القدرات، أوضحت فيها أنَّ أداة التقييم العالمية هي أداة ذاتية التقييم، وتكون عبر موقع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، وهو برنامج مُصمَّم لفضاء آمن لكل الفتيات، ويتضمَّن الأسلوب التعليمي والتأثير العالمي على نطاق أوسع، وممارسات الراشدات للقيادة. وبيَّنت أن أداة التقييم تضم عنصر ثقافة القيادة وفرص تطوير الراشدات، إلى جانب العناصر الوظيفية المؤلفة من الإدارة التنظيمية، وتضم هيكلية وأنظمة إجراءات التطوع.

وتطرَّقت الحاضرية في حديثها إلى عنصر الحوكمة، وتضم النظام الأساسي واللائحة الداخلية الهيكلية والأنظمة والأفراد، والعمل معا بكفاءة.

وقدمت علياء بنت عامر السعدية إخصائية علاقات دولية بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات، جلسة القسم الثاني؛ حيث ناقشتْ فيها بند الهُوية التنظيمية، وتضم الرسالة والرؤية والقيم، كما استعرضت بندَ الهيكل التنظيمي والإستراتيجية ويضم الإستراتيجية والتخطيط وقياس الأداء، وعنصر الحوكمة ويضم الهيكلية والأنظمة والأفراد، والعمل معا بكفاءة، والعناصر الوظيفية ويضم الإدارة التنظيمية المؤلفة من الهيكلية والأنظمة والإجراءات العملياتية الهيكلية والأنظمة والإجراءات لجهاز الموظفين.

وتناولتْ السعدية في جلستها بند الشؤون المالية التي تتألف من التخطيط وإعداد الميزانية وأنظمة المحاسبة الأساسية والتقارير المالية والضوابط الداخلية وإدارة المنح وجوانب جهاز الموظفين، وتعبئة الموارد كجمع التبرعات، وبند الصورة والمظهر المرئي؛ كالمظهر المرئي الخارجي والهُوية المتسقة واتصالات العضوية، وإملاء النفوذ على السياسة الوطنية والقدرة على إملاء نفوذ التوظيف والاستبقاء إدارة البيانات وتوظيف الأعضاء واستبقاء الأعضاء.