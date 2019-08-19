سرقة 12 منزلاً خلال إجازة العيد.. واللصوص في قبضة الشرطة

مسقط - الرؤية

قال مصدر بشرطة عمان السلطانية أن قيادة شرطة محافظة مسقط ضبطت 5 أشخاص من الجنسية الآسيوية لارتكابهم 12 قضية سرقة منازل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأفاد المصدر بأن المتهمين تمكنوا من الدخول إلى تلك المنازل بعد أن تأكدوا من غياب أصحابها خلال إجازة العيد وقاموا بكسر الأبواب والنوافذ والخزن الحديدية بأداة حادة ومن ثم سرقة محتوياته، وتم الكشف عن هوية المتهمين وبحوزتهم المسروقات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

وتهيب شرطة عمان السلطانية بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة وعدم ترك منازلهم مفتوحة عند مغادرتها وإحكام إغلاقها وعدم ترك الأغراض الثمينة في أماكن يسهل الوصول إليها والاستعانة بالوسائل الحديثة لمراقبتها كلما أمكن ذلك.