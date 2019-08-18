الشنفري يفتتح معرض التصوير الضوئي "ملامح من عمان".. اليوم

مسقط – محمد الخروصي

نظمت جمعية الصحفيين العمانية صباح أمس دورة تدريبية متقدمة للمصورين، وذلك بمنتجع روتانا صلالة بمحافظة ظفار.

وتأتي الدورة المقامة على هامش ملتقى صحافة السلام ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019.

وشهدت حضورا كبيرا من المصورين الصحفيين وأعضاء جمعية الصحفيين العمانية والمهتمين. وتمّ فيها تقديم عدد من الورش والبرامج التدريبية والتطبيقات العملية التي تُعنى بفن تكوين الصورة الضوئية والتصوير باستخدام طائرة الدرون.

وأشار سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية في كلمته التي ألقاها بالملتقى إلى أهميّة مثل هذه الدورات النوعية التي تعنى بتجويد العمل الصحفي من خلال الصورة المعبرة، لافتا إلى أنّ الصورة لها أهميّة كبيرة في الخبر الصحفي فهي معززة وداعمة للخبر.

من جانبه أشاد يوسف الهوتي عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية بمستوى المصوّر العماني وسعيه لتطوير نفسه، وتميزه في رصد الصور في مختلف الأحداث والأجواء باحترافية عالية؛ لاسيّما خلال الأنواء المناخية الأخيرة.

وأوضح حامد القاسمي رئيس لجنة المصورين بجمعية الصحفيين العمانية أنّ الدورة تأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تم إدراجها في خطط الجمعية، وتُعنى بالمصورين الصحفيين، وتهدف إلى إعطاء جرعات تدريبية وتأهيلية مكثفة وفي مجالات محددة.

وحوت الدورة عددًا من المحاضرات، حيث تناول المصور قاسم الفارسي في المحاضرة الأولى فن التكوين في التصوير الضوئي، وعرّف فيها بمفهوم التكوين والتخطيط.

واستعرض هيثم أمبوسعيدي في المحاضرة الثانية الأساسيات الإرشادية للتصوير باستخدام طائرة الدرون من حيث تقنيات طائرة الدرون، وفي المحاضرة الثالثة استعرض المصور قاسم الفارسي فن التكوين في التصوير الضوئي من حيث التمركز والاهتمام والأساليب.

وتختتم الدورة التدريبية للمصورين اليوم الإثنين بتقديم ثلاث محاضرات في فن التكوين وطرق التصوير باستخدام طائرة الدرون وقواعد التعديل وتحرير الصور.

كما سيفتتح اليوم معرض مصاحب للدورة بعنوان "ملامح من عمان" تحت رعاية سعادة الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار، بمركز البلدية الترفيهي، ويجسد العديد من الملامح السياحية والتراثية بالسلطنة والإنسان العماني، وسيحوي أعمالًا لمصورين عمانيين وأعضاء الجمعية.

وتعقب الافتتاح جلسة حوارية حول صحافة السلام ودورها في الاستقرار والسلم "الصحافة العمانية أنموذجا" وذلك بقاعة مركز البلدية الترفيهي، يتحدث فيها كل من سالم بن حمد الجهوري نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية ويوسف بن عبدالكريم الهوتي عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية.