وزير الإسكان يفتتح أعمال النسخة الثانية من المؤتمر العربي للمدن المستدامة في صلالة.. اليوم

◄ "إسكان مستدام" يبحث دور شركاء التنمية العمرانية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة

صلالة - الرؤية

يرعى معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزير الإسكان، اليوم، انطلاق النسخة الثانية من أعمال المؤتمر العربي للمدن المستدامة الذي يقام في صلالة بعنوان "دور شركاء التنمية العمرانية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.. إسكان مستدام"، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والخبراء من داخل وخارج السلطنة يومي 19 و20 أغسطس الجاري.

ويبلغ عدد المشاركين في المؤتمر 200 مشارك يمثلون سبع دول خليجية وعربية وهي المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، ودولة قطر، والجمهورية اللبنانية، والجمهورية الليبية، جمهورية العراق إلى جانب مشاركات من السلطنة من الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بقطاع الإسكان والبلديات والبيئة، وهيئات الاستثمار والتطوير العقاري، والخبراء في مجال التنمية الحضرية والبيئة، والبنوك والصناديق الاستثمارية، ومؤسسات التمويل الإسكاني، والمكاتب الهندسية، وشركات المقاولات وشركات التطوير العقاري، ومن المسوقين العقاريين، والأكاديميين والطلبة في كليات الهندسة والاقتصاد.

ويقام المؤتمر ضمن فعاليات ومناشط مهرجان صلالة السياحي 2019 وبشراكة استراتيجية مع كل من مهرجان صلالة السياحي، وشركة صلالة للميثانول، وشركة حيا للمياه، والجمعية العقارية العمانية، ومجلس صناعات الطاقة النظيفة، وبرعاية إعلامية من جريدة الرؤية، وموقع أثير، وشبكة أخبار ظفار، وإذاعة هلا إف إم، ومنصّة مرسال الإعلامية وعدسة طاقة.

من جهته، أكّد الشيخ نايف بن أحمد الشنفري رئيس مجلس ادارة شركة الرعاية الأولى لتنظيم المؤتمرات أنّ "إسكان مستدام" يهدف إلى تيسير تبادل المعلومات والأفكار حول أبرز القضايا والتطورات والتطبيقات لطيف واسع من المواضيع المتعلقة بالتنمية العمرانية؛ حيث يُعدّ المرتمر تعاونا مبتكرا بين القطاع العام والخاص. وأوضح أنه سيتاح للمشاركين استعراض أفكارهم ومناقشتها لبلورة الدور الفاعل لتطوير البنية التحتية والإسكان المستدام، لافتا إلى أنّ المؤتمر يسعى لتعزيز مفهوم الاستدامة في كافة القطاعات، وإرساء بنية تحتية متكاملة لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع المحافظة على سلامة البيئة. وأشار الشنفري إلى أنّ التخطيط لمدن اليوم سوف يحدد طريق الغد الذي يتميز بالتنمية المستدامة والتي تدعو إلى تضافر الجهود من أجل بناء مستقبل شامل للجميع ومستدام، وقادر على الصمود. وبيّن أنّ المدن التي يتم تخطيطها بشكل جيد توفر لكافة السكان فرص العيش في حياة آمنة وصحية ومنتِجة، كما أنّ هذه المدن لديها القدرة على الصمود وتحقيق الرخاء وتوفير فرص محورية لتعزيز الادماج الاجتماعي. وقال الشنفري إنّ شركة الرعاية الأولى لتنظيم المؤتمرات أولت الكثير من الجهد من أجل إنجاح عقد المؤتمر العربي للمدن المستدامة في دورته الثانية بعنوان "دور شركاء التنمية العمرانية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة" تحت شعار "اسكان مستدام".

وعن برنامج المؤتمر، ذكر رئيس مجلس إدارة الرعاية الأولى لتنظيم المؤتمرات أنه سيشهد إقامة أربع جلسات نقاشية؛ الجلسة الأولى بعنوان: "استراتيجيات التخطيط العمراني المستدام"، فيما تحمل الجلسة الثانية عنوان "دور المطورين العقاريين في تطوير مدن مستدامة"، أما الجلسة الثالثة فتأتي بعنوان "صناديق الاستثمار والتمويل.. العمود الفقري للاسكان"، بينما تنعقد الجلسة الرابعة بعنوان "نماذج محلية وإقليمية وعالمية لشركاء التنمية العمرانية".

وسيشمل المؤتمر عددًا من أوراق العمل تتناول التنمية الحضرية المستدامة والمدن الذكية من حيث الإنجازات والفرص والتحديات، ومعايير التخطيط والتصميم العمراني والحضري، و"المطورون العقاريون.. شركاء أم منافسون؟"، والتحالفات والشراكات الذكية للمطورين العقاريين، و"الثورة الصناعية الرابعة.. فرص للمطورين"، و"الصناديق الاستثمارية.. محركات أساسية لقطاع الإسكان"، والتكنولوجيا والابتكار عبر سلسلة القيمة السكنية، و"الدقم نموذجا للمدن المستدامة"، و"الجيوماتكس.. نحو تنمية مستدامة في المملكة الأردنية الهاشمية". وسيقام أيضا عدد من ورش العمل منها "المعلومات المكانية واتخاذ القرارات"، و"ذكاء الموقع"، و"إدارة المشاریع الإنشائیة".