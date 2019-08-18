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"هولوفيرز" يسعد الأطفال بـ"مغامرات الديناصورات"

الأحد 18 أغسطس 2019 07:42 م بتوقيت مسقط

"هولوفيرز" يسعد الأطفال بـ"مغامرات الديناصورات"

مسقط - الرؤية

يوفِّر هولوفيرز -المركز الأول من نوعه في المنطقة للألعاب بتقنية ثلاثية الأبعاد "الهولوجرام"- لعبة مغامرات الديناصورات الأشهر دينو داش في عُمان أفنيوز مول.

وتعدُّ هولوفيرس مبادرة من شركة الترفيه الكبرى، بالتعاون مع الشركة الإسترالية إيوكليديون للترفيه والمتخصصة في تطوير تكنولوجيا ألعاب التسلية. وقد لاقت شعبية كبيرة بين الأطفال والكبار لما تُوفره من تجربة مختلفة باستخدام تقنية ثلاثية الأبعاد.

والمركزُ مفتوحٌ من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ويوفِّر سِتة طاولات للألعاب؛ حيث تستوعب كل طاولة لاعبين للإستمتاع بألعاب ثلاثية الأبعاد في آن واحد. وتخلق الطاولات في مركز هولوجرام إيوكليديون تجربة ألعاب رائعة مع التركيز على خاصية الإعادة التي تسمح لللاعبين بالاستمتاع بروح المنافسة من خلال مجموعة ألعاب ممتعة طورت عالميا.

وقال مُتحدث من شركة الترفيه الكبرى إنَّ هذه التجربة الأكثر ترقباً "دينو داش" تعود بالأطفال إلى عصور ما قبل التاريخ، ليكونوا جزءًا من مختلف الأنشطة مع الديناصورات الكبيرة والصغيرة. وهي تجربة ممتعة ومبتكرة للأطفال أيضاً في عمان. وقد استخدمت تقنية الهولوجرام بكثرة في أفلام؛ مثل: ستار وارز، وستار تريك، لسنوات عديدة وأصبحت التقنية الآن متوفرة في عمان بفضل هولوفيرز. وبالإضافة إلى دينو داش سنجلب قريباً ألعابا جديدة بتقنية ثلاثية الأبعاد إلى المركز.

وتخفِي تجربة هولوفيرز الحواجز بين الواقع الافتراضي والحقيقة والواقع الرقمي وتجعل ما نفترضه كخيال علمي حقيقة. وتعني تقنية الثلاثية الأبعاد الحديثة الخاصة بهولوفيرز أنَّ الأطفال لن يرون هذه المخلوقات الرائعة عن قرب فقط بل سيستطيعون أن يقتربوا منها وأن يلمسوها.

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