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بالتعاون مع "الدفاع المدني والإسعاف" بظفار

"عمانتل" تنفذ تمرينا للإخلاء السليم في حالات الطوارئ حرصا على سلامة موظفيها

الأحد 18 أغسطس 2019 07:21 م بتوقيت مسقط

"عمانتل" تنفذ تمرينا للإخلاء السليم في حالات الطوارئ حرصا على سلامة موظفيها

 

صلالة - الرؤية

نفَّذتْ الشركة العُمانية للاتصالات "عمانتل"، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف -ممثلة في إدارتها بمحافظة ظفار- تمرينا عمليًّا مُشتركا للتدريب على الإخلاء السليم في حالات الطوارئ والحرائق، حِرْصًا من "عمانتل" على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والأمن والبيئة في مواقع العمل ومنشآت الشركة في مختلف محافظات السلطنة، والتأكد من جاهزية العاملين في فهم وادارك قواعد السلامة، وجاهزيتهم للتعامل مع الحالات الطارئة.

واستجاب مرتادو مبنى "عمانتل" في صلالة والعاملون والمقاولون لصافرات الإنذار التي دوت في المبنى إثر اندلاع حريق في الدور الثاني بمبنى الشركة، وكذلك الاستجابة السريعة لفريق الدفاع المدني والإسعاف في عملية إخلاء المبنى بكل يُسر وسُهولة والتزام باتباع الإرشادات واللوائح التحذيرية أثناء الحالات الطارئة، والتوجه إلى نقاط التجمع في وقت زمنى قياسي قصير.

وقال المهندس محمد بن علي بيت علي عيسى مدير عام "عمانتل" بظفار: مكنتنا هذه التجربة من الوقوف على الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها الإنسان في حياته وضرورة الأخذ بالأسباب المؤدية لها، والعمل على تلافيها والحرص على الالتزام بقواعد الصحة والسلامة والأمن في بيئة العمل وحياة الإنسان بشكل عام، وكانت الاستجابة لعملية الإخلاء ممتازة، وأكدت لنا جاهزية موظفي الشركة في التعامل مع مثل هذه الحالات، وأشيد بدور الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف لاستجابتهم السريعة، ودورهم الفعال في غرس ثقافة الصحة والسلامة بين الموظفين والمراجعين.

من جانبه، قال حسن السالمي مدير أول الصحة والسلامة والأمن والبيئة في "عمانتل": يهدف التمرين إلى اختبار فاعلية خطة الطوارئ في مبنى عمانتل بصلالة، وقياس مدى استعداد مختلف الجهات المعنية المشاركة في التمرين لمواجهة الحالات الطارئة وتقييم إستراتيجيات التطبيق وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية؛ لذا افتعلنا حريقا في الدور الثاني بمبنى الشركة ودون أن نُشعِر الموظفين بذلك، وتم تنفيذ الخطة للوقوف على الإيجابيات وتعزيزها والحرص على تلافي السلبيات والتنبيه عليها. وقد كانت استجابة موظفي الشركة مثالية حيث تم إخلاء المبنى كليا خلال ثلاث دقائق فقط وكانت إستجابة فرق الدفاع المدني والإسعاف لبلاغ الحادثة مثالية وبسرعة كبيرة للتعامل مع الحادثة.

وتعملُ "عمانتل" -مُمثلة في دائرة الصحة والسلامة والبيئة بوحدة الموارد البشرية- على تعزيز برامج الأمن والسلامة في مختلف المجالات؛ بهدف تحقيق أعلى مستويات الحماية للأرواح والممتلكات في بيئة العمل بالشركة، وتمَّ اعتماد سلسلة من الإجراءات لتعزيز السلامة للموظفين والوقاية من المخاطر، والتأكيد على دور مرشدي الحرائق كعامل أساسي لضمان توفير الحماية اللازمة، وتأهيلهم للقيام بدورهم على أكمل وجه.

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