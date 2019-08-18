"المتميز" مقاولا رئيسيا لتنفيذ "هابيتات".. وإنجاز المشروع نهاية 2021

مسقط - الرؤية

أعلنتْ شركة تصميم -الرائدة في مجال خدمات العقارات- عن تعيين "المتميز للبناء والتعمير" كمقاول رئيسي لمشروع هابيتات، الذي يقع في منطقة الخوير. وتبدأ أعمال الحفر والتأسيس قريبا ومن المتوقع إتمام المشروع في ديسمبر 2021.

ويتميَّز هابيتات بموقعه الراقي والمثالي للمعيشة، والعمل، والتسوق والتنزه. وتأتي أعمال تطوير المشروع بالشراكة مع مجموعة شركات الشنفري العمانية والشركة المعمارية الاوروبية ماندريسي. ونظراً لقربه من المعالم المهمة في المدينة، وكونه يبعد 20 دقيقة من مطار مسقط الدولي، يسلط هابيتات الضوء على مميزاته المذهلة، مثل الاستخدام الفعال للمساحات والمواد المستخدمة وذات الجودة العالية، إضافة إلى مصادر الضوء الطبيعية.

وقال أليساندرو دافيريو الرئيس التنفيذي لشركة تصميم: إنَّ تعيين المقاول والبدء في الأعمال الأساسية قريباً يعني أننا نقترب بخطوات مهمة لخلق لحظات عظيمة للجميع في مجتمع الخوير. وكل شيء في "تصميم" يعد مميزا؛ لذلك نحن في عمل متواصل لما يمكن تنفيذه لهابيتات والمجتمع الرائع الذي يقطن بقربه. وقد احتضن فريقنا هذا التحدي والنموذج المتكامل الذي يشمل التصميم والأعمال الهندسية، وهو ما يجعلنا المطورين المثاليين مقارنة بالحجم والتعقيد الذي يتميز به هذا المشروع الهائل وتصميمه الفريد من نوعه.

يُشار إلى أنَّ مُعظم الشقق مكونة من غرفة واحدة إلى أربع غرف نوم، وتطل على الجبال أو البحر، وتحتوي على غرف واسعة مع أحدث التجهيزات. وتتميز الشقق بأناقتها واستخدام أرقى وسائل الراحة، وتشمل مطبخا مجهزا بالكامل وحماما وشرفة خاصة، وجميعها من مواد وأدوات عالية الجودة.

وللأغراض التجارية، يوفِّر هابيتات تخطيطات مرنة لأي نوع من الشركات؛ كما يزودها بأحدث التقنيات، مع الكفاءة في تصميم المساحة لتناسب بيئة العمل، ووسائل اتصال مرئية، وأماكن مخصصة لوقوف السيارات، وخدمة صف السيارات. وسيضيف تصميم كفاءة الطاقة جودة الهواء، وتحسن مساحة العمل ذات الإضاءة الطبيعية من جودة الإنتاج.

وقال مانيلال ليمباني المدير التنفيذي لشركة المتميز للبناء والتعمير: امتدت فترة خدمتنا في السلطنة كشريك في مجال البناء والمقاولات معتمدون منذ عقود، ونتشرف بتعيينا كمقاول أساسي لمشروع هابيتات من تصميم. كما نؤمن أنه من الواجب أن يلمس عملنا حياة الناس بأسلوب مُجدي، ونحن على ثقة من خلال تعاوننا مع هابيتات تصميم بأننا سنقدم ما يتناسب مع وعودنا.

وتمَّ تصميم مشروع هابيتات من قبل شركة ماندريسي العقارية الأوروبية المعروفة. وسيشمل المشروع عند اكتماله 44 وحدة سكنية، و44 وحدة للبيع بالتجزئة، ومطعماً واحداً في الطابق العلوي، و118 وحدة مكتبية. وهناك مساحة أكثر من 19,100 متر مربع مخصصة للبيع بالتجزئة، وتتوزع على 3 طوابق مع المصاعد، ومواقف واسعة للمتسوقين، إضافة لتصميمه الصديق للبيئة في استخدام الطاقة، ووسائل توفير المياه. كما يوفر المشروع شققا عصرية مصممة بأناقة، ومطعماً في الطابق العلوي، ومركزاً فاخراً للتسوق للمقيمين في قلب المدينة.

وقال مدير تطوير المشاريع بشركة تصميم يان ويلام كرايسمان: يقع هابيتات وسط إطلالة بانورامية فاخرة، ويقدم مزيجا من الخدمات السكنية والتجارية والتسوق والترفيه بشكل مثير للإعجاب. وفي حين أن التصميم الحصري والأعمال الفاخرة هي أبرز ما في المشروع، إلا أنه ليس بملكية حرة، فهو بالتالي يتمتع بجاذبية خاصة للعمانيين والمواطنين بدول مجلس التعاون الخليجي.