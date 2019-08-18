بنك مسقط يوفر نظام إيداع الشيك الرقمي للشركة العمانية لخدمات التمويل

مسقط - الرؤية

احتفل بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة بالسلطنة، والشركة العمانية لخدمات التمويل بتوقيع اتفاقية لربط الشركة العمانية لخدمات التمويل بنظام إيداع الشيك الرقمي الذي يقدمه بنك مسقط. ويعد النظام حلا لتسوية الشيكات عبر الإنترنت مما يسهل عمليات إنجاز معاملات المبالغ المستحقة.

ومع استخدام هذا النظام سيتمكّن موظفو الشركة العمانية لخدمات التمويل من إرسال صور الشيكات عن طريق النظام لتخليصها قبل إرسال الشيكات فعليًا إلى البنك، وذلك باستخدام الماسح الضوئي مما يساهم في تعزيز مصداقية إكمال خدمات المعلومات الإدارية التي ستؤدي إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة على الشركة في التعامل مع الشيكات المختلفة.

ووقع الاتفاقية طارق بن عتيق بن عبد المعيد، نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، وأفتاب باتل، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتمويل وبحضور عدد من مسؤولي المؤسستين.

وأعرب طارق عتيق بن عبد المعيد، نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، عن سعادته بتعزيز التعاون مع الشركة العمانية لخدمات التمويل والتي ستساهم في توفير العديد من الخدمات وإنجاز المعاملات المالية إلكترونياً، كما ستفتح آفاقا جديدة من التعاون في المستقبل مشيراً إلى أنّ بنك مسقط رائد في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية وقد حققنا العديد من الإنجازات في هذا المجال حيث يسعى البنك دائماً لطرح منتجات مبتكرة والعمل على تطوير خدماتنا والتأكد من مواكبتها لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة مقدماً الشكر والتقدير للمسؤولين في العمانية لخدمات التمويل على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك والشكر لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة على تعاونهم الدائم مع بنك مسقط للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها البنك مضيفاً أنّ هذه الثقة مسؤولية تجعلنا دائماً نخطط لطرح المبادرات والأفكار والمنتجات المبتكرة التي تساهم في تطوير كافة خدماتنا المصرفية وتوفر الوقت والجهد على الزبائن داعياً كافة المؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات الجديدة التي يقدمها البنك إلكترونياً.

ومن جانبه قال أفتاب باتل، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للتمويل إنّ توفير بنك مسقط لخدمة إيداع الشيك الرقمي سيساهم في تخليص معاملات زبائننا في الشركة بشكل أسرع مما سيوفر الوقت والجهد والتكلفة للوصول إلى رضاهم وتلبية احتياجاتهم مبديا سعادته بالتعاون مع بنك مسقط في توفير الحلول التكنولوجية التي تساهم في زيادة كفاءة العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي.

إنّ نظام إيداع الشيك الرقمي الذي يقدمه بنك مسقط يتمتع بالعديد من المميزات بما في ذلك تسوية الشيكات بشكل أسرع والتقليل من الخسائر المالية المتعلقة بفقدان أو تأخير الشيكات إضافة إلى أنّ تسوية الشيكات يتم إنجازها بشكل أسرع باستخدام التقارير المتاحة للشركة من نظام إيداع الشيك الرقمي وإدارة أفضل للشيكات المؤجلة علما أنّ الشركات لديها تسهيلات لتصوير الشيكات الصادرة من أي بنك ومن مكان العمل دون الحاجة إلى فرز الشيكات يدويًا أو زيارة فرع بنك مسقط يوميًا كما يعمل نظام إيداع الشيك الرقمي أيضا على تسهيل المصادقة الإلكترونية على عمليات الشيكات التي تمّ مسحها ضوئيا مما يلغي الحاجة إلى الختم اليدوي.