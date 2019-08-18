تعيين أليشا موبين نائبة للعضو المنتدب لمجموعة "أستر"

مسقط – الرؤية

تمت ترقية أليشا موبين، المديرة والرئيسة التنفيذية لمستشفيات وعيادات "أستر" في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى منصب نائبة العضو المنتدب لمجموعة "أستر دي إم" للرعاية الصحية.

ومن خلال عملها الوثيق مع الدكتور آزاد موبين، الرئيس المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة أستر دي أم للرعاية الصحية، ستقود أليشا موبين استراتيجية نمو الشركة لتوجيهها إلى آفاق جديدة من النجاح. وتمّت الموافقة على التعيين من قبل مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعهم مؤخرا.

وقال الدكتور آزاد موبين: يهدف هذا التعيين إلى خدمة استراتيجيتنا طويلة الأمد لإنشاء أعمال مستدامة مهيأة جيدًا لتلبية احتياجات الأسواق والأفراد. وتتمتع أليشيا بارتباط وثيق بقيم المنظمة وأهدافها خاصة بعد أن شهدت نمو علامتنا على مدار العقود الثلاثة الماضية.

وأليشيا هي محاسبة قانونية معتمدة وجمعت قبل انضمامها إلى أستر دي إم للرعاية الصحية خبرة تناهز الـ 7 سنوات من العمل في مؤسسات مالية رائدة في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهي مسلحة بالمواهب والقدرات اللازمة لنقل مؤسستنا إلى المستوى التالي. وهو ما يتضح من عملها في شركتنا طوال السنوات السبع الماضية التي قادت خلالها نجاحنا في العديد من الأسواق، لتتم ترقيتها إلى هذا المنصب بناءً على أدائها وقدراتها. ونحن على ثقة من أنّها ستستمر في بناء إرث أستر من خلال تحقيق شعار العلامة "سنعاملك بشكل جيد" وقيادة التحول الرقمي للمؤسسة لتكون في طليعة مقدمي الرعاية الصحية وتهيئتها للمستقبل.

وقالت أليشا موبين: أشعر بعظيم الامتنان والتقدير لمنحي هذه الفرصة الرائعة لمواصلة إرث أستر في مجال الرعاية الصحية. فهناك العديد من الشركات التي تطمح إلى تغيير العالم، ولكن قلّة قليلة منها لديها مقومات القيام بذلك: وهي الموهبة، والموارد، والعطف. وقد أثبتت أستر أنّها تجمع هذه العناصر الثلاثة، لذا أفخر لكوني نائبة للعضو المنتدب لمثل هذه المؤسسة العريقة. ويتكامل حلمي لمستقبل أفضل مع هدفنا المؤسسي لإنشاء نموذج رعاية يتمحور حول العافية والنتائج السريرية المتفوقة لضمان رفاهية وسعادة الجميع، وبالتالي بناء قصة نجاح يحتذى بها في التأثير والاستدامة في عالم متغير على الدوام. وعبر منصبها الجديد، وإلى جانب مهامها الحالية، ستكون أليشا موبين مسؤولة أيضًا عن قيادة ثقافة المؤسسة وضمان جاهزيتها للمستقبل.