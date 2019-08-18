فك لغز سرقة 12 منزلا في مسقط خلال إجازة عيد الأضحى

مسقط - الرؤية

قامت قيادة شرطة محافظة مسقط بضبط خمسة أشخاص من جنسية آسيوية لارتكابهم ١٢ قضية سرقة منازل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

حيث تمكن المتهمون من الدخول إلى تلك المنازل بعد أن تأكدوا من غياب أصحابها خلال إجازة العيد وقاموا بكسر الأبواب والنوافذ والخزن الحديدية بأداة حادة ومن ثم سرقة محتوياتها، وتم الكشف عن هوية المتهمين وبحوزتهم المسروقات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

وتهيب شرطة عمان السلطانية بالمواطنين والمقيمين توخي الحيطة وعدم ترك منازلهم مفتوحة عند مغادرتها وإحكام إغلاقها وعدم ترك الأغراض الثمينة في أماكن يسهل الوصول إليها والإستعانة بالوسائل الحديثة لمراقبتها كلما أمكن ذلك.