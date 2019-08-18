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افتتاح جناح متحف قوات السلطان المسلحة والتوجيه المعنوي في "مهرجان صلالة"

الأحد 18 أغسطس 2019 08:51 ص بتوقيت مسقط

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صلالة - الرؤية

يُشارك متحف قوات السلطان المسلحة حاليًا في فعاليات مهرجان صلالة السياحي لهذا العام الذي يستمر حتى 22 أغسطس 2019، وذلك للتعريف بعراقة الموروث العسكري العماني وما شهدته قوات السلطان المسلحة من تطوير وتحديث بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة - حفظه الله ورعاه-.

ويسعى المتحف من خلال هذه المشاركة إلى التعريف كذلك بما يحتويه من مكنونات وإرث حضاري له دلالاته التاريخية وما يتصل بالتاريخ العسكري العُماني ومسيرة تطور قوات السلطان المسلحة بمشاركة من التوجيه المعنوي بهدف إبراز المنجزات العسكرية، وما تشهده قوات السلطان المسلحة من أنشطة وفعاليات، وما تقوم به من مهام عسكرية ووطنية عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وفي ضوء هذه المشاركة، رعى مساء أمس الشيخ سالم بن عوفيت الشنفري رئيس بلدية ظفار افتتاح جناح متحف قوات السلطان المسلحة والتوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة المقام في مركز البلدية الترفيهي بصلالة.

واستمع راعي المناسبة والمدعوون إلى شرح مفصل عن تاريخ المتحف وما يضمّه من مخطوطات ومجسمات متنوعة، وتمّ عرض لوحة مفصلة لقلعة بيت الفلج منذ إنشائها وحتى افتتاحها في العهد الزاهر، كما شاهدوا عرضًا لمجموعة من الأسلحة التقليدية والحديثة وبعض المجسمات العسكرية.

واستمع راعي المناسبة والحضور إلى إيجاز عن مشاركة التوجيه المعنوي وشرح للمعروضات المتمثلة في مجموعة من الصور الضوئية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة- حفظه الله ورعاه- إضافة إلى عدد من الصور الضوئية والأفلام الوثائقية والبرامج التلفزيونية التي تحكي منجزات تطور قوات السلطان المسلحة وعدد من إصدارات مجلة "جند عُمان" وعدد من المطبوعات والإصدارات المتنوعة للتوجيه المعنوي.

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