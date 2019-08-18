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بعثة الحج العمانية تعود إلى البلاد.. والبعثة العسكرية تصل السلطنة

الأحد 18 أغسطس 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - العمانية

عادت إلى البلاد أمس بعثة الحج العمانية لعام 1440 هجرية بعد أن أدت مهامها في إدارة شؤون حجاج السلطنة بالديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية، وترأس بعثة الحج العمانية لهذا العام سلطان بن سعيد الهنائي المدير العام للوعظ والإرشاد بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

وضمت البعثة عددًا من الوفود وهي: وفد الإفتاء والإرشاد الديني والوفد الإداري والمالي ووفد الإشراف على شركات الحج والوفد الطبي ووفد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ووفد شرطة عمان السلطانية والوفد الإعلامي ووفد الكشافة. وكانت البعثة قد غادرت مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في وقت مبكر من صباح أمس. وكان في استقبال البعثة  لدى وصولها مطار مسقط الدولي فضيلة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام بمكتب المفتي العام للسلطنة وعدد من المسؤولين بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

عادت إلى البلاد عصر أمس بعثة الحج العسكرية قادمة من الديار المقدسة بعد أداء فريضة الحج لهذا العام، وكان في استقبالها لدى وصولها قاعدة السيب الجويّة المكرم يحيى بن رشيد آل جمعة عضو مجلس الدولة، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني والجهات الأمنية الأخرى.

وعادت البعثة العسكريّة على متن طائرات نقل تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني، وأدّى جميع منتسبيها مناسك الحج بكل سهولة ويسر وكان جميعهم بصحة وعافية. ويأتي تسيير بعثة الحج العسكرية بتوجيهات سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة- حفظه الله ورعاه- التي يتشرف بتنظيم تسييرها سنويا التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة لمنتسبي قوات جلالته الباسلة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى من هم على رأس العمل والمتقاعدين.

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