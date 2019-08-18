السعيدي يفتتح أعمال ملتقى صلالة الأول للأمراض الجلدية.. ومناقشات حول التفاعلات العكسية الدوائية

صلالة - الرؤية

رعى معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة صباح أمس السبت انطلاق أعمال ملتقى صلالة الأول للأمراض الجلدية التي تنظمه الرابطة العمانية للأمراض الجلدية بالتعاون مع مستشفى النهضة، بحضور سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وعدد من المسؤولين بوزارة الصحة، وذلك بمنتجع ملينيوم بمدينة صلالة.

وأكّد معالي الدكتور وزير الصحة أنّ مثل هذه الملتقيات العلمية وورش العمل الطبية من شأنها أن ترفع جودة وكفاءة العاملين في القطاع الصحي، وبالنسبة للأمراض الجلدية فهناك تطور مستمر وأدوية جديدة وإجراءات جديدة لابد من اطلاع العاملين الصحيين عليها وهذا هو دور ورش العمل الطبية المقامة للاطلاع على كل ما هو جديد وأيضا فرصة للقاء بين العاملين الصحيين العاملين بالسلطنة وأقرانهم العاملين بمختلف دول مجلس التعاون والدول الأخرى.

وألقت الدكتورة فائزة بنت أحمد الراعي نائبة رئيسة الرابطة العمانية للأمراض الجلدية، رئيسة الملتقى كلمة الافتتاح، رحبت خلالها براعي الفعالية والحضور، وقالت في كلمتها: "يعتبر الطفح الجلدي هو الأكثر شيوعا بين التفاعلات العكسية الدوائية التي يواجهها الطبيب العام قبل المختص في أغلب الأحيان. وبما أن فئة الأطباء العموم تمثل الشريحة الكبرى للأطباء في القطاعين الصحيين العام والخاص؛ فقد تم إعداد المواد العلمية للمؤتمر لتركز على تلك الفئة بشكل خاص، علاوة على مواضيع أخرى تهتم بالفئات الطبية الأخرى تتضمن جانب التفاعلات العكسية الدوائية. كما تمّ الإعداد لتغطية أهم الجوانب السريرية والتشريعية لموضوع المؤتمر".

واشتمل الملتقى على مؤتمر علمي حول التفاعلات العكسية الدوائية وحلقة عمل تدريبية حول الحقن الجلدي التجميلي شارك في تقديمهما عدد من الأطباء الاستشاريين والمختصين من أقسام الأمراض الجلدية والأمراض المناعية وطب الطوارى والطب التجميلي من السلطنة ومن دول مجلس التعاون. علاوة على مشاركة إداريين مختصين في مجال التيقظ الدوائي وضمان الجودة، وحضور عدد من الفئات الطبية والطبية المساعدة العاملة بالمؤسسات الصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الصحي الخاص.

وحول أهداف مؤتمر التفاعلات العكسية الدوائية، قالت الدكتورة فائزة الراعي: "إنّ هذا المؤتمر الذي يعكس توجهات السلطنة في مجال التنمية الطبية واستعراض كل ما هو جديد في مجال التفاعلات العكسية الدوائية يهدف إلى تعزيز المسيرة التعليمية لكافة العاملين بالرعاية الطبية، والتعريف بالأشكال السريرية الأكثر شيوعا للتفاعلات العكسية الدوائية، واستعراض آخر المستجدات حولها، وتبادل المعلومات وتعزيز الخبرات السريرية من قبل استشاريين في الأمراض الجلدية والمناعية وطب الطوارئ والطب التجميلي".

وأضافت رئيسة الملتقى أنّ المؤتمر يهدف إلى إبراز السياسات والبروتوكولات المتعلقة بتصنيف وتشخيص وفحص التفاعلات العكسية للأدوية حسب المعايير الدولية، وتوضيح الآليات المعتمدة والمشاكل المتعلقة بتسجيل التفاعلات العكسية من قبل مختصين في التيقظ الدوائي وضمان الجودة.

وأكّدت الدكتورة فائزة بنت أحمد الراعي نائبة رئيسة الرابطة العمانية للأمراض الجلدية، رئيسة الملتقى أنّ حلقة عمل الحقن الجلدي التجميلي التدريبية المصاحبة للملتقى؛ تهدف إلى تعريف أطباء الأمراض الجلدية والجراحة التجميلية على استخدامات مادة الحقن المعترف بها من هيئات الدواء الإقليمية والعالمية، والتعرّف على أهم مناطق وطرق الحقن الآمنة في الوجه واليد، والمشاكل الناتجة عن سوء استخدام أو سوء اختيار المادة المحقونة وسبل تجنّبها، كما توفر الحلقة التدريبية عرضا عمليا مباشرا للحقن على يد مدرب إقليمي معتمد.

من جانبها، أوضحت رئيسة الرابطة العمانية للأمراض الجلدية الدكتورة عائشة بنت عبدالله بن علي العلي أنّ هذه أول فعالية تنظمها الرابطة خارج محافظة مسقط. وأشارت إلى أنّ موضوع التفاعلات العكسية الدوائية يعتبر أحد أهم المواضيع الحيوية المطروحة للنقاش في الوقت الراهن ويحظى باهتمام عالمي واسع؛ إذ أنّه يهم أغلب العاملين بالقطاع الصحي سواء أولئك العاملين في العيادات اليومية والمراكز الصحية أو العيادات التخصصية والمستشفيات.

وبعد حفل افتتاح الملتقى، قام معالي الدكتور وزير الصحة بتكريم المحاضرين المشاركين في الملتقى والمنظمين. وبعد ذلك افتتح معاليه المعرض المصاحب للملتقى الذي ضم عددا من شركات الأدوية والأجهزة الطبية المختصة بالأمراض الجلدية.

وعلى صعيد متصل أعلن مجلس إدارة الرابطة العمانية للأمراض الجلدية خلال هذا الملتقى عن إقامة مؤتمر دولي للأمراض الجلدية في ربوع مدينة صلالة الخضراء كل عامين بالتناوب مع مؤتمر مسقط الدولي للأمراض الجلدية والذي يقام كل عامين أيضا.

وتسعى الرابطة العمانية للأمراض الجلدية منذ نشأتها عام 2006 إلى تعزيز عملية التعليم والتدريب في فروع الأمراض الجلدية والطب التجميلي الجلدي، وزيادة الاهتمام بهذا التخصص الطبي الهام. حيث قامت الرابطة بدور رئيسي في تنظيم عدد من المؤتمرات الدولية والوطنية وورش عمل عامة وتخصصية حول الأمراض الجلدية. واستمرارا منها على هذا النهج ولتفعيل نشاط الرابطة في كافة ربوع السلطنة؛ فقد تم تنظيم هذا الملتقى بالتنسيق والتعاون المشترك بين الرابطة وقسم الجلدية بمستشفى النهضة.