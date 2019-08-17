مهندس عماني ضمن القائمة القصيرة لجائزة "محمد مكية للعمارة"

مسقط - الرؤية

أعلنت مؤسسة تميّز المعمارية عن القائمة القصيرة لجائزة محمد مكية للعمارة 2019، وهي جائزة تمنح للأفراد أو المؤسسات عن الإسهامات في تطوير العمارة ورفع الذائقة المعمارية للمجتمع.

وانطلقت هذه الجائزة في مئوية الراحل المهندس العراقي محمد صالح مكية الذي صمم جامع السلطان قابوس الأكبر بمسقط، إلى جانب عدد من الأيقونات المعمارية في بغداد والكويت والرياض التي تزين هذه المدن وتشكل هويّاتها المعمارية. وتأسست جوائز التميز المعمارية قبل 7 أعوام في العراق وتحتفي هذا العام بدورتها الثامنة إلى جانب جوائز أخرى أهمها جائزة الانجاز المعماري مدى الحياة وجائزة المرأة المعمارية وجائزة مشاريع التخرّج للطلبة المعماريين بفئتيها الدولية والعراقية وجائزة محمد مكية للعمارة.

وفي دورة هذا العام تنافس 40 مرشحًا من 11 دولة تمّ اختيار 9 منهم في القائمة القصيرة وضمّت مرشحين أفراد ومؤسسات من مصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات وقطر والعراق وسلطنة عمان، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل التكريم في ديسمبر القادم في العاصمة الأردنية عمّان.

والمرشح العماني المهندس علي جعفر اللواتي، وهو مهندس معماري عماني متخصص بالتصميم المستدام، وهو معد ومقدم لبرنامج العمارة المستدامة عبر إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صوت العمارة باللغة الإنجليزية عبر القناة الأجنبية، وينشر الوعي بالعمارة وهو كاتب لمقالات في عدد من المجلات المتخصصة بالعمارة والتصميم.