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بلاغ عن غرق طفل بوادي المعيدن بنزوى

السبت 17 أغسطس 2019 02:38 م بتوقيت مسقط

بلاغ عن غرق طفل بوادي المعيدن بنزوى

 

نزوى - الرؤية

قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنها تلقت بلاغا عن غرق طفل (10 سنوات) في مجرى وادي المعيدن بولاية نزوى، وأن أجهزة الإنقاذ توجهت إلى موقع الحادث والتفاصيل لاحقاً.

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