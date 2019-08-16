القبض على عصابة بتهمة السرقة من المركبات

جنوب الباطنة - الرؤية
ألقت شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة من المركبات.
وأفادت الشرطة بأنه جارٍ استكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم.
الجمعة 16 أغسطس 2019 02:40 م بتوقيت مسقط
جنوب الباطنة - الرؤية
ألقت شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة من المركبات.
وأفادت الشرطة بأنه جارٍ استكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم.
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