القبض على عصابة بتهمة السرقة من المركبات

جنوب الباطنة - الرؤية

ألقت شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع ‏قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة من المركبات.

وأفادت الشرطة بأنه جارٍ استكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم.