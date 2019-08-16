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القبض على عصابة بتهمة السرقة من المركبات

الجمعة 16 أغسطس 2019 02:40 م بتوقيت مسقط

القبض على عصابة بتهمة السرقة من المركبات

 

جنوب الباطنة - الرؤية

ألقت شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع ‏قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة من المركبات.

وأفادت الشرطة بأنه جارٍ استكمال باقي الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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