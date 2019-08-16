بلاغ عن غرق شخص في البحر بالأشخرة

مسقط - الرؤية
قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها تلقت بلاغًا عن غرق شخص في البحر بنيابة الأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية، وأن أجهزة الإنقاذ في الموقع وستنشر التفاصيل لاحقًا.
الجمعة 16 أغسطس 2019 02:32 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها تلقت بلاغًا عن غرق شخص في البحر بنيابة الأشخرة بمحافظة جنوب الشرقية، وأن أجهزة الإنقاذ في الموقع وستنشر التفاصيل لاحقًا.
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