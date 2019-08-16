بلاغ عن غرق شخص في البحر بالأشخرة

مسقط - الرؤية

قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها تلقت بلاغًا عن غرق شخص في البحر بنيابة‫ الأشخرة بمحافظة‫ جنوب الشرقية، وأن أجهزة الإنقاذ في الموقع وستنشر التفاصيل لاحقًا.