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بلاغ عن غرق شخص في البحر بالأشخرة

الجمعة 16 أغسطس 2019 02:32 م بتوقيت مسقط

بلاغ عن غرق شخص في البحر بالأشخرة

 

مسقط - الرؤية

قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها تلقت بلاغًا عن غرق شخص في البحر بنيابة‫ الأشخرة بمحافظة‫ جنوب الشرقية، وأن أجهزة الإنقاذ في الموقع وستنشر التفاصيل لاحقًا.

 

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