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آخر تطورات الإعصار كوروسا في اليابان .. وسفارة السلطنة في طوكيو تحذر

الخميس 15 أغسطس 2019 01:19 م بتوقيت مسقط

آخر تطورات الإعصار كوروسا في اليابان .. وسفارة السلطنة في طوكيو تحذر

 

عواصم - الوكالات

قالت سفارة السلطنة في طوكيو عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "إنها تتابع إعصار كوروسا، وتهيب بجميع المواطنين الكرام في اليابان ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية ويمكن التواصل مع السفارة في أي وقت على الهواتف:

٠٨٠٤٠٧٢١٩٨٤

٠٨٠٣٤٣٤٤٤٣٩

مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.".

وكانت المئات من الرحلات الجوية والعديد من خدمات القطارات ألغيت اليوم الخميس، حيث اجتاح إعصار قوي غربي اليابان تصاحبه رياح مدمرة وأمطار غزيرة.

وكان إعصار كروسا يتجه صوب جزر شيكوكو وكيوشو في الصباح، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وتسبب كروسا في إلغاء 679 رحلة وعدد كبير من خدمات القطارات في غرب اليابان، تاركا المسافرين عالقين في ذروة موسم العطلات الصيفية، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية.

وحذر خبراء الأرصاد من أن كروسا يمكن أن يتسبب في سقوط كميات خطيرة من الأمطار في بعض المناطق، وحثوا السكان على البقاء في حالة يقظة إزاء الانهيارات الطينية وارتفاع منسوب مياه الأنهار والأمواج العالية.

وحتى الساعة 11 صباحا (0200 بتوقيت جرينتش)، كانت عين العاصفة بالقرب من مدينة ياواتاهاما في جزيرة شيكوكو، وتتجه شمالا بسرعة 30 كيلومترا في الساعة. وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 108 كيلومترات في الساعة مع زوابع بسرعة 162 كيلو مترا في الساعة، وفقا لهيئة الأرصاد.

وذكرت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع هطول أمطار تصل إلى 800 ملليمتر في شيكوكو وتصل إلى 500 ملليمتر في منطقتي توكاي وكينكي بحلول صباح غد الجمعة.

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