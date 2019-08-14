جلالة السلطان يهنئ رئيسي الهند وكوريا

مسقط- العمانية

بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الهندي الصديق باطراد التقدم والازدهار.

كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس موون جاي إن رئيس جمهورية كوريا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم فيها عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكوري الصديق بمزيد من التطور والرقي.