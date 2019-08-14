منافسات قوية في سباق عيد الأضحى للهجن العمانية ببركاء

بركاء- العمانية

نظم أهالي ولاية بركاء اليوم الأربعاء سباق عيد الاضحي المبارك للهجن العمانية، وذلك على مضمار الوهرة بولاية بركاء، وذلك تحت رعاية سعادة السيد سليمان بن حمود البوسعيدي نائب أمين عام مجلس الوزراء.

واشتمل السباق على 14 شوطا اتسمت بالمنافسة القوية بين أصحاب النوق في جميع أشواط السباق. وفي الشوط الأول لفئة فطامين (ابكار) فازت بالمركز الأول ”الذيبة” لمالكها مسعود بن ناصر اليحمدي، وجاءت بالمركز الثاني ”شواهين” لمالكها ماهر بن مصبح الرشيدي، وحققت المركز الثالث ”الظبي” لمالكها حمد بن حمود المبيحسي.

وفي الشوط الثاني لفئة فطامين (جعدان) نال المركز الأول ”معوض” لمالكه سعيد بن هاشل اليحمدي، وجاء بالمركز الثاني ”شاهين” لمالكه عبدالله بن سلمان الرشيدي، وحصل على المركز الثالث ”ما يهاب” لمالكه سيف بن هلال الرشيدي.

وفي الشوط الثالث لفئة حجايج (ابكار) توجت بالمركز الأول ”عوايد” لمالكها مسعود بن ناصر اليحمدي، وحققت المركز الثاني ”توافيج” لمالكها سيف بن هلال الرشيدي، وبالمركز الثالث أتت ”الهدة” لمالكها الشيخ سعيد بن خلفان الرشيدي.

أما في الشوط الرابع لفئة حجايج (جعدان)، فاز بالمركز الأول ”متعب” لمالكه سلطان بن نايم الرشيدي، تلاه في المركز الثاني ”نسناس” لمالكه الشيخ سعيد بن خلفان الرشيدي، وحصل على المركز الثالث ”شاهين” لمالكه عبدالله بن سلمان الرشيدي.

وفي الشوط الخامس لفئة حجايج (ابكار)، حققت المركز الأول ”الماهرة” لمالكها ماهر بن مصبح الرشيدي، وجاءت بالمركز الثاني ”الشاهينية” لمالكها حمدان بن محمد الشرجي الوهيبي، وبالمركز الثالث ”الشاهينية” لمالكها عدنان بن علي العبد الرشيدي.

وفي الشوط السادس لفئة حجايج (جعدان)، فاز بالمركز الأول ”مشهور” لمالكه نصر بن خلفان المعمري، وجاء بالمركز الثاني ”مرسال” لمالكه غانم بن سالم المبيحسي، وحل ثالثا ”غريب” لمالكه سالم بن ناصر البدري.

وفي الشوط السابع لفئة الحجايج (أبكار)، توجت بالمركز الأول ”الشاهينية” لمالكها أحمد محمد المبيحسي، تلتها في المركز الثاني ”مزنة” لمالكها الشيخ سعيد بن خلفان الرشيدي، وحصلت على المركز الثالث ”الشاهينية” لمالكها أحمد محمد بن الشرجي الوهيبي.

وفي الشوط الثامن لفئة الحجايج (جعدان)، فاز بالمركز الأول ”شاهين” لمالكه عبد الله بن سليمان الرشيدي، وحقق المركز الثاني ”ناصي” لمالكه ناصر بن خميس الحكماني، واحتل المركز الثالث ”شايم” لمالكه راكان بن يوسف المبيحسي.