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الهيئة الوطنية للمساحة تشارك في اجتماع خبراء الأمم المتحدة

الأربعاء 14 أغسطس 2019 03:09 م بتوقيت مسقط

الهيئة الوطنية للمساحة تشارك في اجتماع خبراء الأمم المتحدة

مسقط- الرؤية

شاركت السلطنة ممثلة في الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع في أعمال الدورة التاسعة للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية (UN-GGIM) خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2019م في مقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة العميد الركن جوي أحمد بن سيف البادي رئيس الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع.

وتقوم الأمم المتحدة متمثلة في لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية في تعزيز التعاون الدولي من خلال تقديم ومناقشة التقارير الأممية عن جميع المسائل المتعلقة بالمعلومات الجغرافية المكانية والمساحية، والموضوعات ذات الصلة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. حيث تعمل الهيئة الوطنية للمساحة بوزارة الدفاع على تطبيق جميع توصيات المجلس المتعلقة بهذا الشأن وفقا للأولويات.

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