"الرؤية" تزور المرضى المنومين بمستشفى عبري

الرؤية - عبري

إنطلاقا من المسؤولية الأجتماعية وإعلام المبادرات الذي تنتهجه جريدة الرؤية، قام مكتب الجريدة بولاية عبري بزيارة مستشفى عبري للأطمئنان على صحة المرضى والأطفال المنومين في عدد من الأقسام وتقديم تهاني عيد الأضحى المبارك.

وعبر أسر المرضى والطاقم الطبي عن شكرهم وتقديرهم لجريدة الرؤية على هذه الزيارة ووصفوها بصلت الارحام كون المجتمع العماني يعتبر أسرة واحدة .

وفي هذا السياق عبر أحمد الكلباني مسؤول العلاقات عن شكره وتقديره للمكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة الرؤية على هذه الزيارة والتي تدخل الفرحة والسرور في قلوب المرضى والطاقم الطبي المناوب.