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محافظة الظاهرة تحتفل بعيد الأضحى المبارك

الثلاثاء 13 أغسطس 2019 12:15 ص بتوقيت مسقط

محافظة الظاهرة تحتفل بعيد الأضحى المبارك

إبتهاجا بعيد  الأضحى المبارك احتفلت محافظة الظاهرة بعيد  الأضحى المبارك حيث غمرت الفرحة مختلف المحافظة كما أقيمت صلاة عيد  الأضحى المبارك في ولاياتها وقراها ففي بلد العراقي ام بالمصلين الشيخ أحمد بن حمد العبري.

 وناشد العبري من خلال خطبة العيد المواطنين إلى لم الشمل وزيارة الاقارب والارحام واختيار الأضحية المناسبة كما طالب الشيخ احمد العبري المواطنين إلى متابعة الابناء وتوجيههم التوجيه السليم وزرع في نفوسهم حب الوطن والسلطان والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في عهد النهضة المباركة بقيادة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه.

 وأكد العبري على نعمة الأمن والامان الذي تتمتع به السلطنة، توجه الى الله تعالى بالدعاء أن يحفظ عمان وقائدها المعظم وأن يمتعه بكامل الصحة والعافية وعمان وشعبها وكافة دول المسلمين، حضر الصلاة مشايخ ورشداء واعيان البلد.

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