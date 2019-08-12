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20 فارسا يشعلون عرضة الخيل بنادي الشموخ في منح

الإثنين 12 أغسطس 2019 03:38 م بتوقيت مسقط

20 فارسا يشعلون عرضة الخيل بنادي الشموخ في منح

منح- العمانية

أقيمت بميدان العيد بولاية منح بمحافظة الداخلية اليوم عرضة الخيل التقليدية التي نظمها نادي الشموخ للفروسية وملاك الخيل بولاية منح ابتهاجا بعيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور سعادة الشيخ مسلم بن محمد الوحشي والي منح.

وتضمنت العرضة دخول 20 فارسا إلى ساحة الميدان وتقديم فن حيروب الخيل الذي يقوم خلاله الفرسان بتشكيل حلقة دائرية يرددون فيها أبيات شعرية فيها مدح لمآثر الخيل كما استعرض الفرسان مهارتهم في عرضة الخيل التي ينطلق فيها فارسان ويضع كل واحد منهما يده على امتداد كتفي الآخر يصاحبها القيام بالحركات والمهارات الاستعراضية وأختتمت العرضة بمهارة تنويم الخيل.

يشار إلى أن الاستعراضات تهدف إلى احياء الموروث والمحافظة على رياضة الخيل التقليدية واضفاء جو من المتعة للحضور في ساحة العيد.

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