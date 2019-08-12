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محافظ ظفار يؤدي صلالة العيد في جامع السلطان قابوس بصلالة

الإثنين 12 أغسطس 2019 03:35 م بتوقيت مسقط

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محافظ ظفار 2
محافظ ظفار

 

صلالة- العمانية

أدى معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار صباح الإثنين صلاة عيد الأضحى المبارك بجامع السلطان قابوس بصلالة.

وأدى الصلاة إلى جانب معاليه معالي الشيخ سالم بن مستهيل المعشني المستشار بديوان البلاط السلطاني ومعالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة والمسؤولين وشيوخ وأعيان محافظة ظفار وجمع من المواطنين والمقيمين.

وأمَّ المصلين ياسر بن علي الكثيري إمام وخطيب بجامع السلطان قابوس بصلالة الذي استهل خطبته بالتكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله عزّ وجلّ على جميع نعمه وفضله وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما دعا في خطبته إلى تعظيم شعائر الله ‏عز وجل وتطرق إلى الكثير من المعاني والعبر المستخلصة في التكافل والتقوى والتعاون والرحمة والوحدة والتعايش والمحبة والتآلف التي تتجسد في شعائر الدين ومناسباته وتربية الأبناء على خصال الايمان الحميدة وحب الوطن. وأشار في خطبته إلى أن الأمن في الوطن نعمة كبرى ومنة من المولى عز وجل تستوجب الشكر لله تعالى فإن شكر النعم يحفظها من الزوال اقتداءً بسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان يسأل ربه أن يكون وطنه آمنا وكان يسأل الله لوطنه البركات والزيادة في الثمرات وفي سائر الخيرات.

وفي ختام خطبته دعا الله جلت قدرته أن يحفظ حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم– حفظه الله ورعاه- وان يسبغ عليه نعمته ويؤيده بنور حكمته ويسدده بتوفيقه إنه سميع مجيب الدعاء.

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