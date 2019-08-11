"ينقل الخيري" يواصل مساعدة الأسر المعسرة



ينقل - ناصر العبري



يواصل فريق ينقل الخيري التابع للجنة التنمية الاجتماعية بإستقبال المساعدات والصدقات العينية من أهل الخير والمؤسسات الخيرية.

حيث استقبل الفريق عدد300 طرد غذائي من مؤسسة سهيل بهوان للأعمال الخيرية وعدد 280 كيس من اللحوم كما استقبل مجموعة من اللحوم والأرز من قبل أهل الخير

كما استقبل الفريق تبرعات للأضاحي من قبل أهل الخير ليتم توزيعها على مستحقيها، والجدير بالذكر أن الفريق يقوم بأعمال تطوعية كثيرة مستمرة طوال السنة، كما أنه سوف يقوم في الايام القادمة بتوزيع 330 حقيبة مدرسية بمعداتها لإبناء الأسر المعسرة والايتام كما تم توزيع مايقارب 50 قسيمة تفصيل الملابس المدرسية

ويسعى الفريق جاهدا لتوفير جميع احتياجات الاسر المتعففة في الولاية